Obama pide al Pentágono preparación para posibles acciones militares en Siria

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha solicitado al Pentágono que se prepare ante posibles acciones militares en Siria, según aseguró hoy el secretario de Defensa, Chuck Hagel, quien también insinuó que ya han comenzado ciertos movimientos de sus fuerzas navales para esa tarea.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha solicitado al Pentágono que se prepare ante posibles acciones militares en Siria, según aseguró hoy el secretario de Defensa, Chuck Hagel, quien también insinuó que ya han comenzado ciertos movimientos de sus fuerzas navales para esa tarea.

Hagel explicó a los periodistas en su avión, camino de Malasia, que Obama ha ordenado movimientos específicos al Pentágono para preparar una posible acción militar que "requiere posicionar"las fuerzas militares de EEUU para cualquier decisión que tome el presidente.

"El Departamento de Defensa tiene la responsabilidad de proporcionar al presidente opciones para las posibles contingencias, y eso requiere posicionar nuestras fuerzas, posicionando nuestros activos, para poder llevar a cabo las diferentes opciones, todas las opciones que el presidente pueda elegir", dijo Hagel.

El secretario de Defensa dijo que EEUU se está coordinando con la comunidad internacional para determinar "qué fue exactamente lo que ocurrió"sobre la posible utilización de armas químicas por parte del gobierno sirio contra la población civil a principios de esta semana.

Hagel consideró que las decisiones en respuesta al posible ataque con armas químicas deben hacerse con rapidez para evitar que se repita.

La rebelde Coalición Nacional Siria (CNFROS) denunció que al menos 1.300 personas murieron el miércoles en un ataque lanzado por el régimen de Bachar al Asad en la zona de Guta Oriental, a las fueras de Damasco, acusaciones que fueron negadas por las autoridades sirias de manera inmediata.

Descarta la intervención militar en Siria

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció ayer en una entrevista con la CNN que el posible uso de armas químicas en el conflicto de Siria es «muy preocupante, un acontecimiento claramente grave», pero aconsejó cautela a quienes «tienen la noción, un tanto exagerada, de que, de alguna manera, Estados Unidos puede resolver problemas que son muy complejos», y demandan una intervención en los conflictos de Siria y de Egipto.

El Gobierno de Estados Unidos, añadió, sigue recabando información sobre el supuesto uso de armas químicas por parte del régimen sirio y dijo que, si se confirma esa denuncia, afectaría a «algunos asuntos centrales de la seguridad nacional y la necesidad de proteger a nuestros aliados en la región». La rebelde Coalición Nacional Siria (CNFROS) denunció que al menos 1.300 personas murieron el miércoles en un ataque lanzado por el régimen de Bachar al Asad en la zona de Guta Oriental, a las fueras de Damasco, acusaciones que fueron negadas por el régimen de manera inmediata.

«Los estadounidenses esperan que yo, como presidente, reflexione seriamente sobre qué haremos y cuáles son nuestros intereses nacionales de largo plazo», continuó Obama. Y es que tras una década de guerra en Irak y Afganistán, la opinión pública estadounidense rechaza que su Gobierno se lance a una nueva aventura militar. «Hay quienes demandan una acción inmediata, pero eso puede resultar en situaciones en las que nos empantanamos en intervenciones muy costosas», añadió el líder demócrata. Ante el creciente clamor internacional para investigar el supuesto uso de armas químicas en Siria, Rusia se sumó ayer a Occidente y reclamó al régimen de Bachcar Al Asad que permita a los investigadores de la ONU emprender una investigación. Sin embargo, Moscú, tradicional aliado de Damasco, culpó a los grupos opositores de impedir a los inspectores acceder con seguridad a Guta. «Ahora es el turno de la oposición, que debe garantizar el acceso seguro de la misión al presunto lugar del incidente», aseguró el Ministerio ruso de Exteriores en un comunicado. En el mismo asegura que el jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, había hablado por teléfono con su homólogo estadounidense, John Kerry, y ambos habían coincidido en el «interés común de que la misión de expertos de la ONU realice una investigación objetiva».

También China, otro aliado de Damasco que ha vetado en el Consejo de Seguridad cualquier condena a Asad, expresó su «decidida oposición a cualquier uso de armas químicas en Siria». El portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Hong Lei, citado por la agencia oficial Xinhua, subrayó que Pekín está en contra del uso de armas químicas «sea cual sea el bando que las utilice» y que desea una investigación «independiente, objetiva, imparcial y profesional».

El ELS cooperará con la ONU

Naciones Unidas pidió a ambas parte en conflicto que colaboren con sus expertos para exclarecer los hechos y anunció que hoy llegará a Damasco su representante especial para Asuntos de Desarme, Angela Kane. La organización internacional también reclamo a ambas partes un alto el fuego que permita el reparto de ayuda humanitaria entre la población siria. La opositora Coalición Nacional Siria invitó ayer oficialmente a la misión de la ONU a visitar las zonas, garantizándole seguridad en su nombre y el del Ejército Libre de Siria, que combate en la zona.

Londres apunta al régimen

Reino Unido no tiene duda de que el régimen está detrás del ataque químico. «Parece que el régimen de Asad tiene algo que esconder. ¿Por qué, si no, no permiten que el equipo de la ONU vaya hasta allí?», se pregunta el jefe de la diplomacia británica, William Hague. El ministro apuntó que Reino Unido «no descarta ninguna opción en el futuro», si bien consideró que primero «hay que investigar sobre el terreno y establecer los hechos». «Necesitamos asegurarnos de que el mundo conoce los hechos».