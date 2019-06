Piden a los yihadistas que se vuelquen en Twitter y Facebook, y no sólo en Telegram

“Prepara tus cuentas (de Twitter y Facebook), enoja a los enemigos de Dios”. La Fundación Al Ansar ha publicado en diversos canales un mensaje dirigido a los yihadistas en el que ofrece diversos sistemas para que puedan trabajar impunemente contra los “infieles” en dichas redes sociales, como objetivo prioritario, y no sólo en Telegram.

Se trata de un frente más de este terrorismo dentro de una estrategia global para atacar a occidente. Al parecer, los yihadistas franceses son unos adelantados frente a los demás, ya que son felicitados por su trabajo.

“Renueva la intención de Dios y gana su recompensa. La victoria no se limita a los canales de Telegram, hay que difundir las noticias y la victoria no se logra sólo con su seguimiento”, aconsejan a los yihadistas con el fin de que sean proactivos.

“Teman a Alá y no decepcionen a sus hermanos mujahideen (combatientes) y teman por ustedes mismos. La doctrina de Dios no cambia ni cambiara. Recuerda lo que dijo el Todopoderoso: si tomas el control, reemplazarás a otras personas y no le harás daño; y Dios tendrá poder sobre todas las cosas".“Esta es una guerra de desgaste en todos los niveles. Vea lo que están haciendo los vencedores del califato, vengan a apoyar a su nación”.

Al Ansar facilita una serie de normas que se pueden utilizar con facilidad, dicen, ya que sólo hay que copiar y pegar.