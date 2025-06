Rusia da por perdida a su "amiga" Serbia, a quien acusa de venderse a Ucrania "por afán de lucro"

El Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de Rusia acusó este lunes a Serbia de sacrificar la amistad entre los dos países por su "afán de lucro" y un "cobarde multilateralismo", en referencia a los continuos suministros serbios de armas y munición a Ucrania, informa Efe.

"Durante siglos, una fe común unió a los pueblos serbio y ruso y los impulsó a luchar juntos contra nuestros enemigos. Es lamentable que ahora estas tradiciones de amistad y ayuda mutua se vean truncadas por el afán de lucro y un cobarde multilateralismo", señaló el SVR en un comunicado.

Las empresas serbias están incrementando los suministros de productos militares a Ucrania, pese a las denuncias anteriores de Moscú, aseguró.

"Esto se hace posible a través de esquemas indirectos de suministro", precisó la inteligencia rusa.

El ensamblaje de los equipos se realiza en la República Checa y Bulgaria, aunque "los fabricantes serbios son plenamente conscientes de los verdaderos consumidores de sus productos", según Moscú.

El Kremlin comentó este lunes la información sobre los suministros serbios a Ucrania y confió en que Belgrado tomaría medidas al respecto.

"Esperamos que se tomen medidas porque ese tema se planteó durante los contactos con nuestros amigos serbios, que dieron las garantías correspondientes", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Agregó que se trata de un asunto sensible tanto para Rusia, como para Serbia, por lo que requiere especial atención.

El mes pasado, el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, aseguró que impediría que exportaciones de material militar serbio, como municiones y proyectiles, acaben en Ucrania, tras recibir de Rusia denuncias en ese sentido.

"Hemos formado un grupo de trabajo aquí, junto con nuestros socios rusos, para determinar los hechos", dijo Vucic.

El presidente serbio había asegurado en el pasado que su país no exporta municiones a Ucrania o a otros países que manden ese material al país invadido por Rusia, aunque reconoció que no puede garantizar que ciertos países no vayan a transferirlas secretamente a Kiev.