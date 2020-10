Timoshenko dice que «hay que cargarse a los rusos» en una conversación filtrada

La exprimera ministra ucraniana Yulia Timoshenko, excarcelada el pasado febrero, dice que "hay que ir a cargarse a los rusos"por anexionarse Crimea, en una conversación telefónica pinchada y difundida por la televisión rusa RT.

En ella, Timoshenko habla con el exviceministro de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Néstor Shufrich, quien le dice estar "consternado por la situación en torno a Crimea".

Según el vídeo colgado en Youtube y difundido por RT, la voz de mujer, supuestamente Timoshenko, afirma: "¡Yo misma estaría dispuesta a agarrar una metralleta e ir a disparar a ese bastardo en la frente!", en aparente alusión al presidente ruso, Vladímir Putin.

"Ayer dije que si, Dios no lo quiera, estalla una guerra (yo soy oficial de la reserva y mi hijo mayor también), tomamos las armas y vamos a defender el país", señala Shufrich.

A lo que Timoshenko responde: "Esto ya traspasa todos los límites. ¡Malditos sean! Hay que tomar las armas ya e ir a cargarse a los 'katsap' (apodo despectivo de los rusos en Ucrania), junto con su líder. Siento no haber podido estar ahí para encabezar estos procesos. ¡Ni de broma les hubiera dejado quedarse con Crimea!".

Cuando el supuesto Shufrich contesta que no disponen de fuerzas suficientes, ella exclama: "Encontraría el método de cargarme a esos malditos rusos y espero tener la posibilidad de involucrar a todas las personas que me conocen para levantar al mundo entero tan pronto como me sea posible, para que de esta maldita Rusia ni quede ni un campo quemado!".

Según RT, Timoshenko ha confirmado la autenticidad de la cinta, pero afirma que fue editado el final de la conversación, cuando se habla de ocho millones de rusos que quedan en Ucrania, en las regiones donde son mayoritarios.

A lo largo de la crisis de Ucrania, esta es la tercera vez que aparece en Youtube una conversación telefónica pinchada que es difundida profusamente por los medios rusos.

Entre ellas una en la que la secretaria de Estado adjunta de EUU para Asuntos Europeos, Victoria Nuland, dice "que se joda la UE"al hablar con el embajador de su país en Kiev, Geoffrey Pyatt.