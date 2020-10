Ucrania disuelve la Asamblea Popular de Crimea a 24 horas del referéndum

La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania disolvió hoy el legislativo de la república autónoma de Crimea, a menos de 24 horas del comienzo del referéndum sobre su reunificación con Rusia, declarado ilegal por las autoridades de Kiev.

La decisión, que entró en vigor de manera inmediata, fue adoptada con los votos de 278 de los 296 diputados presentes en la sesión extraordinaria celebrada por el legislativo unicameral ucraniano.

Propuesta por el presidente de la Rada y jefe del Estado interino de Ucrania, Alexandr Turchínov, la resolución se argumentó con el dictamen emitido el viernes por el Tribunal Constitucional ucraniano sobre la inconstitucionalidad de la consulta popular convocada para mañana, domingo, por el legislativo autónomo crimeo.

Además, el Constitucional ordenó el cese de la actividad de todas las comisiones electorales que preparan la consulta crimea.+

Aunque en Kiev son conscientes de que estas decisiones no harán mella en los líderes prorrusos de Crimea, que no reconocen la legitimidad del Gobierno central ucraniano, las nuevas autoridades consideran importante dar todos los pasos formales necesarios para inhabilitar jurídicamente sus acciones.

"¿Está usted a favor de la reunificación de Crimea con Rusia como sujeto de la Federación Rusa?"y "¿Está usted a favor de que se vuelva a poner en vigor la Constitución de Crimea de 1992 y del estatus de Crimea como parte de Ucrania?", son las dos preguntas del ilegalizado referéndum.

Mientras los diputados se reunían en la Rada, el Gobierno centraba sus esfuerzos en controlar la situación en Járkov, ciudad de mayoría rusohablante en el este del país, donde anoche murieron dos personas en un tiroteo entre ultranacionalistas ucranianos y manifestantes prorrusos.

Según el ministro ucraniano del Interior, Arsén Avákov, cerca de treinta personas, de ambos bandos, fueron detenidas por la policía, que se incautó de varias armas.

El jefe de la administración regional de Járkov, Ígor Baluta, calificó los hechos de "una provocación muy bien planeada".

Con las de anoche, ascienden a tres las víctimas mortales en enfrentamientos en las regiones orientales de Ucrania, pobladas mayoritariamente por rusohablantes, en las últimas 48 horas, dado que el jueves un hombre de 22 años murió apuñalado en la ciudad de Donetsk.

En el frente diplomático, el gobierno de Kiev continúa en busca de apoyos para hacer frente a la "agresión militar de Rusia", a la que acusa de haber ocupado la península de Crimea con el fin de anexionarla a su territorio.

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones de Ucrania, Andréi Deschits, declaró hoy que su gobierno buscará formas de cooperar con la OTAN a fin de preservar la integridad territorial y la soberanía del país.

"Vamos a estudiar todas las formas posibles de cooperación (con la OTAN) con el objeto de mantener la integridad territorial y la soberanía de Ucrania", dijo Deschits en rueda de prensa.

El jefe de la diplomacia ucraniana viajará mañana a Bruselas, donde el lunes se reunirá con el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, con quien abordará todos los aspectos de las relaciones bilaterales y las posibilidades de cooperación militar.

Deschits indicó que el primer ministro de Ucrania, Arseni Yatseniuk, ha invitado a Rasmussen a Kiev, pero no precisó las fechas en que podría concretarse la visita.

El jefe del Gobierno ucraniano declaró ayer, a su regreso de Washington, que Kiev mantiene negociaciones sobre cooperación militar con Estados Unidos y la Alianza Atlántica

No obstante, Yatseniuk ha subrayado que Ucrania no contempla ninguna otra solución que no sea pacífica a su conflicto con Rusia.

En ese mismo sentido se ha pronunciado el presidente interino, quien ha asegurado que no enviará tropas a Crimea.

Según el Ministerio de Defensa ucraniano, las fuerzas armadas del país no están en condiciones de hacer frente a los más de 220.000 soldados desplegados por Rusia junto a la frontera con Ucrania.