Ucrania moderniza los míticos drones 'Sea Baby': mayor alcance, precisión y autonomía frente a Rusia

Los drones han transformado radicalmente el campo de batalla moderno. Uno de los mayores exponentes del impacto de este tipo de tecnología es la guerra de Ucrania, donde a diario son empleados por ambos bandos, ya sea para labores de reconocimiento, ataques de precisión e incluso a modo de señuelo. Como resultado, tanto Kiev como Moscú se han embarcado en una carrera para desarrollar y adoptar la industria de los vehículos no tripulados a sus necesidades, basándose en lo aprendido en los más de tres años de invasión.

Una de las últimas innovaciones ha sido presentada por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) esta semana, y se trata de una versión mejorada de su dron marítimo, también conocido como 'Sea Baby'. "Nuestros drones han transformado el equilibrio de poder en el Mar Negro y han demostrado su eficacia. La nueva generación del Sea Baby es aún más eficaz. Por lo tanto, nuestros esfuerzos para limpiar el Mar Negro de la flota ruso continuarán", aseguró el Teniente General Jefe del SSU, Vasyl Maliuk.

Así es la nueva generación de 'Sea Babies'

La nueva generación de plataformas marítimas no tripuladas presenta como novedad la capacidad de cubrir distancias de más de 1.500 kilómetros y el transporte de hasta 2.000 kilogramos de carga útil. A esto se sumarían la inclusión de motores reforzados, un "moderno sistema de navegación", y el uso de inteligencia artificial para apuntar con mayor precisión. En su versión anterior, el Sea Baby contaba con un alcance de 1.000 kilómetros.

En un comunicado, la SSU indica que las nuevas modificaciones pudieron ser construidas gracias a los fondos recaudados por ucranianos a través de una iniciativa estatal. De igual manera, ha compartido una demostración de los mismos. En ella se puede ver a dos drones de esta tipología equipados con una ametralladora giroestabilizada "con sistema de captura automática y reconocimiento de objetivos"; y "un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Grad de 10 proyectiles", respectivamente. Estos son operados a través de un centro de control móvil.

"Buscamos constantemente medios eficaces para mantener la superioridad de Ucrania en el Mar Negro durante el mayor tiempo posible. El presidente Volodimir Zelenski nos encargó neutralizar la poderosa flota rusa del Mar Negro. Estamos trabajando activamente en ello", apuntó el general de brigada del SSU, Iván Lukashevych, quien también destaca como el Sea Baby pasó de ser una embarcación de ataque de un solo uso, a convertirse en una plataforma reutilizable y multipropósito.

Ya han sido probados

La nueva generación de drones marítimos ucranianos ya habría sido probada con éxito en misiones en el Mar Negro, entre las que figura uno de los ataques al puente de Crimea a principios de junio, según recoge la nota. La infraestructura dañada fue la pasarela de Kerch, la cual une la península anexionada ilegalmente con Rusia, y que resulta una ruta crítica en el suministro y transporte. Los Sea Babies permitieron la entrega de los explosivos que posteriormente fueron empleados para volar los soportes.

El Servicio de Seguridad de Ucrania concluye confirmando que se encuentra desarrollando "otros modernos de armas más modernas", que de igual manera habrían sido usado "con éxito" en el Mar Negro, aunque por el momento no ha facilitado más información al respecto.