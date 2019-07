El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, bloqueó ayer un intento por parte de los diputados europeístas para evitar el escenario del Brexit sin acuerdo, una posibilidad que contempla Boris Johnson, favorito para suceder a Theresa May a finales de este mes. El «tory» Dominic Grieve y la laborista Dame Margaret Beckett habían presentado varias enmiendas para dejar sin fuente de financiación a los principales ministerios –entre ellos los de Educación, Trabajo y Pensiones– si el futuro primer ministro saca a Reino Unido del bloque sin pacto en contra de la voluntad del Parlamento a finales de octubre, que es cuando termina la prórroga concedida por Bruselas.

Sin embargo, las propuestas ni siquiera fueron sometidas a votación porque el conocido como «Mr. Speaker» no las seleccionó para ser debatidas. Bercow ha sido acusado por parte de los «brexiters» de su propio partido de querer bloquear el divorcio, por lo que su decisión llamó la atención. Sin embargo, sus defensores aseguraron que tan solo quiso liberar a los «remainers» de otra derrota como la que sufrió el Partido Laborista a principio de junio, cuando quiso evitar que cualquier futuro primer ministro británico pueda romper los lazos con el bloque antes de que se hayan ratificado unos términos de salida.

Apenas quedan tres semanas para que sus señorías se vayan de vacaciones, por lo que se da por hecho que el debate no se retomará hasta septiembre. Y llegado el momento, «Mr. Speaker» ha dejado claro que el futuro inquilino del Número 10 no pasará cual apisonadora por encima de la voluntad de la Cámara. La posibilidad de sacar al país sin convenio una vez termine la prórroga con Bruselas en otoño es un escenario que no sólo contempla el excéntrico Boris Johnson, que sigue como el más popular en las encuestas. Su rival, el hasta ahora más moderado Jeremy Hunt, también ha endurecido estos días su discurso con el objetivo de ganar más respaldo entre las bases del partido, que son al fin y al cabo las que decidirán quién es el próximo líder «tory» a finales de julio. El ganador se convertirá en próximo primer ministro.

Mientras que Johnson se niega a pedir más prórrogas, Hunt deja la puerta abierta a una nueva extensión asegurando que, si se convierte en el próximo «premier», anunciaría su decisión final en septiembre. En cualquier caso, ambos coinciden en querer renegociar el Acuerdo de Retirada que Theresa May cerró con la UE el año pasado. El texto ha sido rechazado ya en tres ocasiones por la Cámara de los Comunes, principalmente por la oposición de sus señorías al polémico «backstop», la salvaguarda con la que se quiere evitar frontera dura en Irlanda hasta que se cierre un futuro pacto comercial.

Johnson, según su jefe de campaña, Ian Dundan Smith, hará una oferta a la UE para cerrar un acuerdo de libre comercio, pero si supropuesta es rechazada abogará por una salida del bloque sin acuerdo el 31 de octubre. «Con Boris, lo que ha dicho realmente con claridad es: “No vamos a dar marcha atrás y a renegociar”», declaró Duncan Smith en Sky News. «Lo que vamos a hacer es que pondremos una oferta diferente y les diremos: miren, queremos tener libre comercio. Ahora podemos empezar a hablar sobre eso si van en serio y si quieren tener un proceso que conlleve que no terminamos con aranceles tras el 31 (de octubre). Si eso es lo que quiere la UE, entonces estamos preparados para hablar», añadió. Si lo rechazan, «estaremos preparados para salir el 31», añadió.

En este sentido, Johnson, que viajó ayer hasta Belfast, calificó de «chantaje moral» la posición de Bruselas sobre la salvaguarda fronteriza e insistió en que debe desaparecer del Acuerdo de Retirada. Por su parte, Hunt, que también estuvo en Irlanda del Norte, advirtió de que cualquier posibilidad de pactar con Bruselas un divorcio ordenado pasa por la eliminación del «backstop». Este mecanismo de seguridad establece que Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que la provincia británica de Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único hasta que se establezca una nueva relación comercial entre las partes, un proceso que puede durar años.