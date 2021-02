La postura de Marcelino sobre la renovación de Raúl García con el Athletic

Marcelino se mostró “muy contento” de las renovaciones concretadas en las últimas semanas de jugadores como Oscar de Marcos y Mikel Balenziaga, unas “decisiones de club” que comparte al igual que espera que se concrete próximamente la de Raúl García por el Athletic.

“Es un jugador muy importante para el Athletic desde el punto el vista futbolístico y también por los valores que trasmite en el vestuario. Creo que la idea de Raúl es seguir aquí y la idea de club es que siga. Seguro que todo irá bien para los dos”, deseó el asturiano.

En este sentido, Raúl García ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo, en la que ha sido preguntado sobre el motivo por el que no ha renovado todavía con el Athletic. “No rehúyo las cosas. Yo siempre digo lo mismo. Yo estoy bien aquí, estoy contento, sigo sintiendo que tengo el mismo papel desde cuando llegué y hay que hablar e intentar llegar a un acuerdo. Yo no tengo ninguna duda de que quiero seguir aquí, ojalá se pudiera decir lo antes posible”, ha dicho el atacante de 34 años.

¿No ha renovado Raúl García con el Athletic por una cuestión económica?

Cuestionado sobre si el retraso de su renovación se debía a un tema económico, el ex de Osasuna y Atlético de Madrid ha señalado: “A mí donde me gusta exigir es a la hora del rendimiento, del compromiso. Y en ese sentido en los años que llevo aquí no creo que haya muchas dudas. Para mí lo importante es que lo que siento ahora, en comparación con el primer año, es lo mismo”.

Por último, Raúl García ha dicho que se siente que sigue “siendo un jugador importante y que para el equipo soy muy válido. En función de eso tienen que ir todas las cosas”.