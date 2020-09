Mery Turiel estrena el vestido vintage (y sostenible) que vas a necesitar en tu armario este otoño

View this post on Instagram

Hay una magia especial en las prendas que heredamos y que tienen una segunda vida ❤️ parece que nos cuenten una historia a través de ellas o tal vez la imaginemos a nuestra manera ☺️ os presento uno de los vestidos de la colección Fall fashion de @hm creada a partir de materiales reciclados y deshechos textiles. ¿Tenéis alguna prenda heredada o de segunda mano a la que le tengáis especial cariño? Contadme 💫 #HM #EnColaboraciónConHM #HMConscious #sustainablefashion #recycledfashion