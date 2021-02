Las hamburguesas más originales de Madrid

Aburridos de las hamburguesas de toda la vida, en Madrid hay dos opciones que revolucionan este clásico que va más allá de aquellas ‘burguers’ de toda la vida. Rozando la alta cocina, y con mucha dosis de originalidad a la par que artesanía y calidad, en la capital podemos presumir de dos templos que rinde homenaje al plato más típico de América. Es el caso de la Terraza de Santo Domingo que goza de una hamburguesa de costillar o las más de 20 hamburguesas (algunas veganas) de la cadena Juanchi ‘s Burgers.

Costillar entre panes, con vista 360 a todo Madrid

Además de disfrutar de unas privilegiadas vistas, el restaurante de La Terraza Santo Domingo, ubicado en la azotea del mítico Hotel Santo Domingo, con vistas a toda la capital y adaptada a los fríos meses de invierno, presenta una carta de lo más curiosa.

Partiendo de mi locura por la hamburguesa de costillar a baja temperatura, destacan entrantes como la ensaladilla de langostinos o la riquísima fritura de tallarines de calamar andaluza y alioli de cebollino; tostas como la de ventresca de bonito con tomate y pimientos o la de presa ibérica con chimichurri; principales como su meloso Risotto de boletus, unas Carrilleras estofadas que quitan el sentido, costillas cocinadas a baja temperatura con crema de patata y salsa teriyaki. También se puede optar por un menú degustación con 5 propuestas de la carta por meno de 25 euros. Y por supuesto siguen teniendo irresistibles y sugerentes cócteles como uno de sus best-seller: el Pure Garden, afrutado, floral y equilibrado, con ginebra, frambuesas, menta y miel de agave o el Sex in Santo Domingo, una vuelta de tuerca al mítico Sex on the beach con vodka, licor de melocotón, puré de mango y zumo de arándanos.

5 locales y 20 hamburguesas

Dejando a un lado el costillar y las alturas, hay 5 imprescindibles en Madrid para perder el sentido con más de una veintena de tipos de hamburguesas. Conocí el lugar de casualidad, y juro tener que volver. Repartidos en cinco locales diferentes, Juanchis’ Burgers ha traído a la capital española el puro sabor de una hamburguesa americana. la cadena está reconocida como la mejor burger de Brooklyn según los comentarios de los clientes en Google, y la mejor de Miami según una encuesta elaborada por el gastronómico The Hungry Post a través de las redes sociales. Reconocimientos que llegan de forma diferente, pero que en ambos prima la opinión del consumidor.

Una carta repleta de ingredientes y combinaciones que enamora cualquier paladar. Y cuando decimos cualquier, nos referimos a todos, incluidos vegetarianos y veganos, como la hamburguesa “vegana de setas”, de garbanzos, de lentejas y de remolacha.

¿Mi hamburguesa fetiche? La de pan negro. Y es que se atreven a mezclar componentes y elementos químicos, y en su carta se puede encontrar el brioche negro. Este pan está elaborado a partir de carbón activo, y además de añadirle color negro a la hamburguesa, le aporta un toque ahumado delicioso, y se realiza artesanalmente con la tan famosa masa madre. Llegados a este punto, seguro que ya te ha entrado la curiosidad (y el hambre) por provocar estas obras de arte. Repartidos los locales por toda la ciudad madrileña, destacan, en especial, el de la Calle Conde de Peñalver 60 o el de Manuela Malasaña 3. ¡No hay excusas para disfrutar de una hamburguesa diferente en Madrid!