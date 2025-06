El invento de Mercadona que ha cambiado mi forma de hacerme las uñas en casa

Mantener las uñas arregladas siempre ha sido sinónimo de verse bien. Pero, entre el trabajo, los planes y las mil cosas del día a día, ir a un salón de belleza no siempre es viable. Y lo de hacerse la manicura en casa puede sonar a complicación… hasta que descubres ciertos productos que te lo ponen fácil.

Eso es justo lo que me pasó con un pequeño invento que encontré en Mercadona. No, no es un pintauñas normal ni una herramienta complicada. Es un sencillo bolígrafo que transforma las uñas en minutos y deja un acabado de esos que parecen recién salidos del salón.

El pequeño truco de Mercadona para conseguir unas uñas brillantes sin salir de casa

Este aplicador, que Mercadona ha bautizado como Magic Pen, contiene un polvo satinado diseñado para darle a las uñas ese brillo perlado tan en tendencia. Está disponible en dos versiones: un tono rosa empolvado con reflejos lilas y otro verde tornasolado con destellos turquesa. Ambos dejan ese acabado tipo glazed donut que se ha vuelto viral en redes sociales.

El formato es cómodo y práctico. En lugar de un pincel, el producto se aplica mediante una pequeña esponja que dosifica la cantidad justa de polvo para conseguir el efecto deseado.

Cómo se consigue la manicura brillante en tres pasos

Lo mejor de este producto es su sencillez. Solo necesitas tres elementos para lograr el acabado de uñas glaseadas:

Una base esmaltada, idealmente un tono nude o claro que potencie el brillo.

o claro que potencie el brillo. El Magic Pen, que se aplica directamente sobre la uña una vez seca la base. Unos toques suaves bastan para que el polvo satinado se fije.

que se aplica directamente sobre la uña una vez seca la base. Unos toques suaves bastan para que el polvo satinado se fije. Un top coat que selle el resultado y prolonga la duración.

En cuestión de minutos, tendrás unas uñas con acabado profesional, luminosas y listas para cualquier ocasión.

¿Vale la pena? Mi experiencia personal

Confieso que al principio era escéptica. Pensé que el acabado sería mediocre o que no duraría nada. Pero lo cierto es que, usado correctamente, el resultado es sorprendente. El brillo se mantiene varios días, las uñas lucen arregladas y el efecto metálico o glaseado le da un plus a cualquier look.

Además, para quienes no tienen tiempo o simplemente no quieren gastar en manicura profesional, es una opción rápida y muy resultona. El aplicador cunde bastante, así que dura para varios usos.