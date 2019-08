No te lo vamos a negar. A Blanca Suárez todo le queda bien. ¡De hecho la vemos favorecida hasta cuando sale en pijama a la calle! Sin embargo, las últimas gafas de sol que ha llevado no solo le sientan bien a ella. La actriz está siempre al tanto de las últimas tendencias pero no abandona las que causaron sensación en temporadas anteriores. Es el caso de las lentes tipo cat eye que tanto se llevaron el año pasado. Blanca Suárez las ha recuperado (aunque renovadas) este verano y nos ha recordado lo mucho que nos encantan.