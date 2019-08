El de Blanca Suárez es un pijama masculino que lleva bordado su nombre a la espalda. La actriz no lo ha vestido completo para ir a la playa. ¿Habría sido too much? Suárez ha preferido combinarlo con los shorts vaqueros deshilachados que en el mes de junio prometieron ser tendencia. Lo cierto es que a lo largo del verano no los hemos visto tanto como esperábamos pero está claro que a la intérprete le quedan de maravilla.

Lo cierto es que hace ya tiempo que los pijamas conquistaron el street style y parte de la culpa la tuvo sin duda Carrie Bradshaw. Bueno, en realidad fue Sarah Jessica Parker en un anuncio de Intimissimi. Personaje o álter ego, la estadounidense es un icono de estilo sin igual y verla pasear por las calles de New York City con un pijama de seda masculino y un collar de perlas realmente es algo que marca y se queda grabado en nuestro archivo memorístico. En ese pequeño Pinterest de lookazos que toda mujer guarda en algún rincón de su cabecita. Así que sí. Blanca Suárez nos ha dado una buenísima idea. Y, por suerte, hemos encontrado una web de personalización de ropa de cama que es nuestra salvación. Se llama Vicky Bargalló Barcelona y ofrece un completo servicio en el que incluso podemos escoger la tipografía que más nos guste para bordar en nuestro pijama el mensaje que elijamos. ¡A por él que vamos!