Para empezar octubre solo necesitas estas chaquetas de ante de Zara, Mango y Stradivarius

Hay prendas que, sin necesidad de gritar tendencia, se ganan el título de imprescindibles temporada tras temporada. Este otoño, las chaquetas de ante vuelven a reclamar su lugar como una de las piezas más sofisticadas (y versátiles) del entretiempo. Su textura suave, su aire setentero y esa capacidad innata para elevar cualquier look con un simple gesto las convierten en la inversión más inteligente de octubre.

Desde los tonos tierra hasta los verdes más profundos, las firmas españolas han reinterpretado el ante con cortes modernos y siluetas depuradas que encajan a la perfección en ese estilo "effortless" que tanto nos gusta. La clave está en cómo las llevas: sobre vaqueros anchos y camisas blancas, con faldas midi de satén o incluso sobre vestidos lenceros. Aquí, una selección de seis diseños de Zara, Mango y Stradivarius que resumen la elegancia táctil del momento.

El regreso del ante: lujo silencioso con alma bohemia

El ante vuelve como sinónimo de lujo silencioso y estilo depurado. Su caída, su tacto y su manera de reflejar la luz hacen que cualquier conjunto adquiera profundidad y carácter. Ya sea en forma de trench, cazadora o americana, es esa capa que completa el look y lo transforma por completo. No hay una sola manera de llevarlo bien, pero sí muchas de hacerlo con estilo.

Cazadora 100% piel con cinturón, de Zara (249,00 euros)

Cazadora 100% piel con cinturón. Zara

Una de esas piezas que podrían pasar perfectamente por una prenda de lujo. Su tono piedra y acabado en piel auténtica la convierten en una joya atemporal dentro del armario. El cinturón permite marcar la cintura y crear una silueta más femenina, mientras que el largo tipo trench aporta ese aire de elegancia effortless que tanto gusta a las "insiders".

Cazadora piel ante 100%, de Zara (149,00 euros)

Cazadora piel ante 100%. Zara

En un verde oscuro profundo, esta cazadora de piel genuina tiene ese toque retro que recuerda a los iconos de estilo de los setenta. Su estructura relajada y cuello alto la convierten en una pieza de fondo de armario con mucha personalidad. Combina a la perfección con tonos neutros. Un modelo pensado para quienes buscan distinción sin renunciar a la comodidad.

Chaqueta de ante con botones, de Mango (199,99 euros)

Chaqueta de ante con botones. Mango

El ante ocre nunca pasa desapercibido, y Mango lo eleva en esta chaqueta de líneas rectas y botonadura central. Su diseño limpio y su color cálido evocan la elegancia del estilo más setentero, pero con un toque más contemporáneo. Una de esas prendas que, sin esfuerzo, aportan sofisticación a cualquier conjunto.

Chaqueta corta 100% ante, de Mango (199,99 euros)

Chaqueta corta 100% ante. Mango

Clásica, elegante y con un punto moderno, esta chaqueta corta en ante marrón tiene ese encanto atemporal que nunca falla. Su silueta ligeramente cropped estiliza la figura y permite combinarla con prendas de talle alto. Ideal para quienes buscan una pieza versátil y de lo más atemporal.

Americana regular efecto ante, de Stradivarius (45,99 euros)

Americana regular efecto ante. Stradivarius

Una alternativa asequible y con mucho estilo. Esta americana efecto ante en tono marrón es el tipo de prenda que transforma los looks más básicos en algo especial. Su estructura relajada y acabado suave aportan ese toque cálido que tanto apetece en otoño. Llévala abierta sobre un top de canalé o cerrada con cinturón para definir la silueta. Un básico con vocación de imprescindible.

Trench largo efecto ante, de Stradivarius (49,99 euros)

Trench largo efecto ante. Stradivarius

El trench de ante sintético que no sabías que necesitabas. Su tono camel oscuro y su corte fluido lo convierten en la pieza más versátil del armario de entretiempo. Perfecto para los días en los que el clima no se decide, combina igual de bien con vaqueros y deportivas que con botas altas y falda midi. Un fichaje con vocación de convertirse en tu uniforme de otoño.

Cómo llevarlas este otoño

El ante funciona mejor cuando se mezcla con texturas que le hagan contraste. Pruébalo con punto grueso, seda o lana, y verás cómo el look gana profundidad y movimiento. Para un aire más moderno, combínalo con pantalones sastre y mocasines chunky; para un look más bohemio, apuesta por vestidos fluidos y botas de caña alta.