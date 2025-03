Paula Echevarría se ha ido de viaje a Roma con la chaqueta de ante que no nos vamos a quitar en primavera

Paula Echevarría se ha ido de fin de semana a Roma Roma junto a Miguel Torres y, como en cada ciudad que pisa, ya está dejando su estela de estilo allá por donde va. Si la semana pasada fue en la apertura del Festival de Málaga 2025, ahora ha derrochado estilo y mucho amor en la ciudad italiana con un look perfecto para nuestra maleta de Semana Santa.

Esta vez, debemos decir que no hemos encontrado la prenda en tendencia que triunfará esta primavera en su espejo de confianza, sino en las publicaciones que ha compartido con nosotros a través de sus redes sociales. Si has estado atenta a todas sus fotografías o vídeos de estos días, sabrás a la perfección que Paula Echevarría no puede irse de viaje si no es con un buen repertorio de piezas que ella misma sabe que nos causará sensación. Algunas de ellas son la gabardina clásica (como la de María Pombo en Londres), el abrigo de pelo en chocolate que todavía necesitaremos en algún momento puntual si la lluvia no nos da tregua o el traje de dos piezas en Mocha Mousse. Si por la noche la veíamos con una camisa bohemia, por el día, con la chaqueta de ante que vamos a seguir llevando esta primavera 2025.

El look más primaveral de Paula Echevarría en Roma

La primavera 2025 ha empezado oficialmente hoy y eso no se nota en las temperaturas sino también en las calles, perro ya vamos viendo como las cazadoras empiezan a acompañar nuestros estilismos como el de Amelia Bono el otro día, y ahora Paula Echevarría en Roma. Si te ha pillado el toro y no tienes una prenda de abrigo apropiada para el entretiempo, te interesará saber que una de las más en tendencia para este otoño serán las cazadoras de ante. Una chaqueta de ante marrón oscuro, que ha combinado con un jersey a tono, vaqueros, y bolso también marrón con tachuelas. Por algo es el color del 2025.

El look de Paula Echevarría. @pau_eche

Las que más saben de moda ya nos están dejando inspiración por doquier con la que se presenta como la cazadora más deseada para el entretiempo, y es que no nos extraña para nada que este tejido haya vuelto con tanta fuerza si nos fijamos en las estéticas que más triunfarán de cara a esta primavera 2025.

Normalmente, estábamos acostumbradas a ver en las tiendas la típica cazadora de ante marrón por la cintura, pero este año como no podía ser de otra manera tenemos versiones para todos los gustos, clásicas, con flecos, con tachuelas, tipo bomber, blazer o incluso trench, no hay excusas para que no que encuentres una cazadora de ante que te guste.