Los vaqueros de Zara que Rocío ha conseguido agotar y que estilizan al máximo por menos de 40 euros

Hay prendas que se vuelven virales sin necesidad de grandes campañas, y los jeans ZW Collection flare de tiro bajocon pliegues laterales de Zara son el último fenómeno en redes. Cuestan 39,95 euros y pertenecen a la línea más cuidada de la firma, Zara Woman Collection, esa en la que cada prenda parece pensada para durar temporada tras temporada.

Rocío Osornoha vuelto a demostrar su poder de influencia en la moda al compartirlos, y el resultado no ha tardado en llegar: agotados en cuestión de horas. Un modelo que ha conquistado tanto a las amantes del estilo ‘dosmilero’ como a las que buscan un vaquero cómodo, favorecedor y fácil de combinar.

El diseño flare que más estiliza de Zara

El secreto de su éxito está en su patrón. Estos jeans presentan una silueta flare con tiro bajo que estiliza al máximo y aporta ese aire desenfadado que se lleva tanto esta temporada. Su diseño con pliegues laterales añade un toque de originalidad y genera un efecto óptico que alarga visualmente la pierna, convirtiéndolos en el vaquero más favorecedor del otoño.

El efecto lavado del denim suaviza el color y les da ese toque relajado y versátil que combina con todo. Cuentan con cinco bolsillos, cremallera frontal y botón metálico, además de un tejido de algodón resistente y cómodo, típico de la línea ZW Collection.

En la descripción del producto, la firma avisa de que “este modelo es más largo de lo habitual”, un detalle que juega a su favor para conseguir ese efecto de pierna infinita, sobre todo si se combinan con tacones, plataformas o sandalias planas de punta cuadrada.

El vaquero viral que combina con todo

Estos jeans son la base perfecta de cualquier look. Se pueden llevar con una camisa blanca y blazer oversize para un conjunto sofisticado de oficina, con un jersey negro y cinturón ancho (como muestra Zara en sus imágenes) o incluso con una camiseta básica y deportivas para un look casual de fin de semana.

Jeans Zara

Su versatilidad los ha convertido en un básico absoluto, y su precio —39,95 euros— los hace aún más irresistibles. Un diseño que eleva cualquier estilismo sin esfuerzo, mantiene el equilibrio entre lo clásico y lo moderno, y encaja en todos los armarios.

El regreso del tiro bajo y la silueta dosmilera

El tiro bajo vuelve con fuerza, pero con un aire mucho más elegante que en los 2000. Estos jeans reinterpretan la tendencia con una caída fluida y una cintura que se adapta a la forma del cuerpo sin marcar. La silueta flare aporta equilibrio y movimiento, realzando la figura con un toque sofisticado que recuerda a los looks de iconos como Kate Moss o Sienna Miller.

Por su diseño, su corte y su precio, no es de extrañar que Rocío haya conseguido agotarlos una y otra vez. Y si algo está claro es que cada vez que Zara repone este modelo, vuela en cuestión de minutos.