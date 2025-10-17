Rocío Osorno encuentra en Zara los pantalones bombacho con fajín que más estilizan a todas las mujeres

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer. Cada vez que sube un look a Instagram, se convierte en tendencia instantánea y agota prendas en cuestión de horas. En esta ocasión, la sevillana ha encontrado en Zara la prenda que promete convertirse en la nueva obsesión del entretiempo: unos pantalones bombacho con fajín que redefinen el concepto de “pantalón de vestir” y estilizan a cualquier silueta.

El diseño pertenece a la Zara Woman Collection y tiene un precio de 59,95 euros. Se trata de un pantalón de tiro medio con pinzas delanteras, fajín ajustable y bajo acabado en puño, un patrón que consigue realzar la figura gracias a su estructura fluida y la cintura alta que alarga visualmente las piernas. Rocío lo ha presentado como “el primer bombacho de vestir”, y no exagera: combina la comodidad del pantalón ancho con el aire sofisticado de las prendas de sastrería.

El pantalón que favorece a todas

El corte de este diseño es su gran secreto. El fajín en el mismo tejido, con lazadas laterales, marca la cintura sin oprimir, mientras que el volumen controlado en las piernas equilibra la figura y crea un efecto de piernas infinitas. Además, los puños elásticos en el bajo aportan un toque moderno que recuerda a los modelos de pasarela más atrevidos, pero con una elegancia que lo hace apto para el día a día.

Rocío Osorno lo combina con una blazer corta de manga abullonada en color blanco roto, también de Zara, que cuesta 39,95 euros, y con unos stilettos negros en punta, reafirmando que el blanco y negro sigue siendo la fórmula ganadora para cualquier ocasión. El resultado es un look que mezcla el estilo clásico con una dosis de modernidad muy favorecedora.

Un look de Zara con efecto lujo

El conjunto entero pertenece a la colección ZW Collection de la firma española, una línea de edición limitada que destaca por sus tejidos de alta calidad y sus patrones impecables. De hecho, esta propuesta podría pasar perfectamente por un look de diseñador: minimalista, femenino y sofisticado.

Con su melena suelta y un maquillaje natural con labios en tono nude, Rocío demuestra que no hace falta mucho para lograr un resultado espectacular. Solo una buena prenda y una actitud segura.

La nueva prenda viral del otoño

Todo apunta a que este pantalón bombacho con fajín se convertirá en la nueva pieza viral de Zara. Su versatilidad permite llevarlo tanto con una camisa blanca y sandalias de tacón para una cena especial, como con un jersey fino y mocasines para un look más relajado de oficina.

Pantalones bombacho. Zara

A la vista está que Rocío Osorno sabe adelantarse a las tendencias y encontrar en las novedades de Zara esas piezas con aire de pasarela que acaban triunfando en la calle. Y este otoño, sin duda, los pantalones bombacho con fajín son la prueba de que el estilo más favorecedor puede costar menos de 60 euros.