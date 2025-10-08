Rocío Osorno recupera el layering más elegante con su falda lencera de Zara que parece de pasarela

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer. La sevillana ha demostrado una vez más por qué es una de las creadoras de contenido más seguidas del país: por su capacidad de reinterpretar las tendencias y convertir en viral cualquier prenda que toca. Su último look -publicado en su perfil de Instagram- ha enamorado a sus seguidoras por su aire sofisticado, el juego de texturas y ese punto minimalista que siempre la caracteriza.

La influencer ha apostado por un total look en tonos grises y negros con una falda de inspiración lencera como protagonista. Una prenda que, según explicó ella misma en stories, tiene un patrón muy similar a un vestido lencero, y que ha combinado con maestría gracias a la técnica del layering o superposición de capas. “Volví a tirar de layering”, confesaba divertida, mostrando cómo ha sabido transformar un vestido satinado en una pieza clave del entretiempo.

El truco del layering que está arrasando

El conjunto está formado por tres piezas de Zara, todas disponibles en tienda. La base del look es el vestido satinado con encaje de la colección Zara Collection (49,95 euros), al que Rocío ha añadido encima una falda midi asimétrica en tono tostado (22,95 euros) y un top entallado de manga larga a juego (25,95 euros). El resultado es un estilismo lleno de movimiento y contraste, donde el encaje negro asoma estratégicamente por la parte inferior, aportando ese toque femenino que tanto gusta a Rocío.

Para completar el look, la influencer ha optado por unas botas altas negras de caña recta, un bolso rígido del mismo color y gafas de sol oscuras que aportan el punto urbano y moderno. En cuanto a los accesorios, no faltan los colgantes dorados de la nueva colección Talismán de Pandora, con los que ha querido dar significado personal al estilismo. “Las mejores joyas son siempre las que tienen un significado especial”, escribía en su publicación.

Un look sofisticado y fácil de copiar

Este look demuestra que el layering sigue siendo una de las tendencias más potentes del otoño. Jugar con diferentes largos, tejidos y texturas no solo permite crear estilismos más ricos visualmente, sino también adaptar prendas de otras temporadas al clima actual. En este caso, Rocío Osorno ha logrado un efecto dos piezas de diseñador partiendo de básicos asequibles de Zara.

Su propuesta es ideal tanto para ir a la oficina como para una cena o un plan de fin de semana. El equilibrio entre sobriedad y sensualidad, entre estructura y fluidez, la convierte en la combinación perfecta para quienes buscan un look cómodo pero con mucho estilo.

Rocío lo confirma una vez más: el secreto está en arriesgar con cabeza y dominar las capas como una experta.