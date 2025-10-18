El look de cumpleaños de Isabel Díaz Ayuso en Estados Unidos: una falda de Zara en clave boho-chic muy otoñal

Isabel Díaz Ayuso acaba de cumplir 47 años (17 octubre) y lo ha hecho desde Estados Unidos donde ha cerrado un acuerdo con Amazon (AWS) para formar a 50,000 jóvenes y profesores de FP en Inteligencia Artificial. Cada vez que la Presidenta de la Comunidad de Madrid aparece en un acto público nos deja lección de estilo tras lección de estilo, y por supuesto el día de su cumpleaños no iba a ser para menos.

En la maleta de Ayuso al otro lado del charco estamos seguras de que hay varias de sus prendas fetiches los trajes de 2 (o 3 piezas) en clave color block, pero el lookazo que se ha marcado en la tarde de ayer en Austin (Texas) es uno de esos que lo tiene todo para convertirse en máxima inspiración por lo que nos queda de otoño.

Una falda bohemia que se convierte en su prenda más inesperada de la temporada

Le hemos visto defender con nota los trajes sastre, los vestidos tubo y hasta los looks más sobrios de su agenda institucional, pero lo de Isabel Díaz Ayuso en su 47 cumpleaños ha sido una auténtica declaración de estilo. La presidenta madrileña ha sorprendido con una falda bohemia de estampado paisley de la nueva colección de Zara, y si es una de esas prendas que combinan elegancia y movimiento a partes iguales.

Falda larga paisley ZW collection, de Zara (59,95 euros)

Falda Larga Paisley ZW Collection. Zara

Se trata de un modelo confeccionado en un tejido fluido con drapeado lateral y cierre con lazada, que aporta ese efecto envolvente tan favorecedor. Su corte evasé y la mezcla de tonos tierra, verde y burdeos la convierten en una pieza perfecta para elevar cualquier look otoñal, incluso los de oficina.

Cómo combinarla (y acertar como Ayuso)

Ayuso la ha llevado con un top de cuello alto en tono burdeos, logrando un contraste sofisticado que realza el estampado sin restarle protagonismo. En los pies, unas sandalias de tiras negras y un maquillaje natural completan un conjunto equilibrado, elegante y con un punto relajado muy acorde con la estética boho-chic.

El resultado: un look que fusiona la formalidad del entorno institucional con la frescura del estilo más actual, demostrando una vez más que la presidenta sabe cómo adaptar las tendencias a su propio lenguaje visual. Una inspiración de manual para quienes buscan vestir con carácter, sin perder ese toque femenino y sofisticado tan propio de Isabel Díaz Ayuso.