Sergio Romero, portavoz de Cs: «Espero que el PP, cuando lleguen unas elecciones, explique las cosas sin mentir a la gente»

Sergio Romero (Sanlúcar de Barrameda, 1979) dice que la vida le ha cambiado «completamente» desde que entró en política. Lleva puesto el traje de fan incondicional del «Gobierno del cambio» y asegura que desde que gobiernan PP y Cs los andaluces tienen «brillo en los ojos».

Dicen de los Presupuestos aprobados que son los más sociales, pero el PSOE siempre hizo hincapié en los servicios sociales.

Eso es un mantra, que los Presupuestos socialistas son siempre los más sociales. Creo que detrás de los eslóganes vienen los hechos y estos dejan en muy mal lugar al PSOE. Estos Presupuestos, además de los más sociales, modestia aparte, son los mejores de toda la historia. Andalucía era un gigante dormido y ahora está despertando.

Habrá que esperar a su ejecución para la evaluación final.

Evidentemente las palabras tienen que ir acompañadas de hechos, pero hay una cosa que nos va dando cierta certidumbre: a lo que nos estamos comprometiendo se va cumpliendo, no haciendo lo que el anterior Gobierno, que anunciaba a bombo y platillo presupuestos muy maquillados que de puertas para dentro retocaban. Después no se llegaba a ejecutar ni el 50%.

¿Qué medidas concretas tiene marcadas para presentar al Parlamento?

Creo que lo que ha hecho Cs en seis meses quedará para la historia: se han puesto en marcha 300 medidas..

Sale a más de una al día...

Es que había mucho por hacer. El listón del PSOE ha sido realmente bajo. Yo destacaría la bajada de impuestos, con la eliminación del impuesto de Sucesiones o la rebaja del IRPF; la eliminación de chiringuitos, han ido quitando todo lo que sobraba y perpetuaba al PSOE en Andalucía.

Las agencias públicas se ha demostrado que tienen utilidad.

No, no todas. Todo lo que le valía al PSOE para mantenerse en el poder tantos años sin ningún complejo se va a eliminar.

En la Agencia pública de Vivienda los nuevos gerentes son todos ex alcaldes o ex concejales del PP.

Desde luego Cs eso no lo hace y yo menos.

¿Y qué opinión tiene de que lo haga el PP?

Creo que no es lo correcto, pero en cualquier caso hay un portavoz del Gobierno y del PP, Elías Bendodo, que es el que tiene que responder a ese tipo de incongruencias. Volviendo a la pregunta anterior, quiero destacar que es muy importante que tenemos en marcha la eliminación de los aforamientos para que los políticos no seamos más que nadie. Y se está poniendo en marcha el proyecto para la limitación de mandato.

¿Sería bueno limitar a ocho años a los diputados?

No creo que deba estar un político o un diputado toda la vida viviendo de esto.

¿Están bien pagados los políticos?

Yo creo que sí. Está justificado, por otra parte, por el trabajo que hacen. Yo quiero romper una lanza por los políticos que somos honestos, trabajadores, que dedicamos cuerpo y alma 24 horas al día a nuestro trabajo. Sergio Romero duerme todos los días muy tranquilo porque lo da todo abandonando familia, ocio, descanso... y dedicándose plenamente a poner su granito de arena para mejorar Andalucía. Igual que un autónomo o un cirujano.

Hay privilegios como las cesantías al dejar el cargo o ayudas por vivienda que llegan a 1.400 euros al mes que no son comprensible para la sociedad.

No es comprensible en tanto en cuanto salimos por las puertas de un Parlamento y vemos que el nivel de vida es mejorable. Pero insisto en que los políticos estamos bien retribuidos, yo no quiero ganar más dinero, y que hay privilegios que son del siglo pasado, como los aforamientos. Si yo cometo un delito no quiero ser más que mi vecino, quiero que me juzgue un juez ordinario igual que al resto de los andaluces.

Se ha abierto otro debate ahora sobre la brecha salarial, ¿están contribuyendo a reabrir debates que se daban por cerrados como el de la violencia de género?

Hay debates que no deben cerrarse nunca hasta que se finalice el problema.

Me refiero al debate sobre su existencia.

La brecha salarial lamentablemente en el siglo XXI la tenemos presente y tenemos que luchar sin cuartel para que esa desigualdad desaparezca. Y lo estamos haciendo. Lo que tampoco se puede hacer es utilizar de una forma partidista, patrimonializándose o queriendo sacar tajada con ocurrencias o con iniciativas que se presentan en el Parlamento para ponerlo en el foco mediático.

¿Tienen claro qué es la brecha salarial?

Nosotros lo tenemos absolutamente claro. Es un concepto que abarca más que el tema salarial. Nosotros no llevamos treinta años en un gobierno con una banderita hablando de progreso, de igualdad, de libertades... Llevamos seis meses y se han hecho más cosas que en 30 años.

¿En 2022 se ven cambiando las tornas, con un presidente de Cs?

Por supuesto que sí.

Lo bueno y lo malo del pacto se va a repartir, ¿cómo les va a pasar factura en las elecciones?

Lo único que espero es que el PP, cuando lleguen unas elecciones, sea leal y que pueda explicar las cosas con claridad y sin mentirle a la gente. Y lo que no queda por hacer porque esto es una maratón. Acabamos de empezar bien, fuertes, sin fisuras, hay lealtad y camaradería y tenemos que trasladar ese mensaje a los andaluces. De nada serviría que todo el esfuerzo que estamos haciendo cayera en saco roto porque las zarpas del PSOE recuperaran lo que creían que era suyo: el Gobierno andaluz, San Telmo, el Parlamento y cada metro cuadrado de Andalucía.

Francisco Serrano (Vox) está de baja, ¿cómo ve que un diputado se dé de baja por la presión que dice que recibe?

Hombre, yo no entro a valorar las crisis internas de la casa del vecino. Pero los políticos no estamos para restar y crear polémica ni estamos para representar un problema. Si este señor está suponiendo un problema tendrá que reflexionar sobre ello.