La UEMC participa en una investigación sobre tormentas en Saturno

El doctor en Ciencias Físicas y profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid, José Francisco Sanz Requena, vuelve a obtener el reconocimiento de la comunidad científica con su participación en una investigación internacional sobre una compleja tormenta en el polo norte del planeta Saturno, liderada por el Grupo de Ciencias Plantearias de la Universidad del País Vasco.

El trabajo «A complex storm system in Saturn’s north polar atmosphere in 2018», que se acaba de publicar en la prestigiosa revista británica Nature Astronoy, analiza una secuencia de tormentas que se produjeron en el entorno de la región polar del planeta de los anillos y la perturbación atmosférica generada que se propagó rodeando toda esta zona de Saturno.

Saturno, al igual que otros planetas con atmósfera, es un laboratorio natural donde se puede estudiar los fenómenos metereológicos que acontecen en la Tierra y poner a prueba, bajo condiciones extremas, los modelos que se emplean para explicarlos y predecirlos.

Se trata de la cuarta ocasión en que el investigador de la UEMC publica en Nature, logrando en 2011 la portada con el artículo «Saturn’s 2010 Great White Spot and the dynamics of the planets weather layer», que estudiaba una gigantesca tormenta en Saturno que aportaba nuevos datos sobre su atmósfera y que permitió controlar modelos metereológicos y conocer mejor los terrestres como las tormentas tropicales o las «gotas frías».

El trabajo realizado por el profesor Sanz Requena en este artículo se encuentra relacionado con el transporte radioactivo. La investigación en este ámbito es fundamental para conocer la estructura vertical de la atmósfera, así como las características de los aerosoles. Esto, entre otras cosas, permite conocer a qué altura se localizan este tipo de fenómenos, lo que ayuda después al estudio dinámico.

El estudio ha sido realizado en una amplia colaboración internacional que ha involucrado desde la misión espacial Cassino que estuvo en órbita del planeta hasta septiembre de 2017, el Telescopio Espacial Hubble, la cámara PlanetCam instalada en el Observatorio de Calar Alto y toda una red de observadores que han aportado imágenes.