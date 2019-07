Lidón Muñoz: «Sigo pensando que aún no he llegado a mi techo»

Madrugón tras madrugón, chapuzón tras chapuzón, brazada tras brazada, sesión tras sesión... Así es como Lidón Muñoz del Campo (Castellón de la Plana, 1995) está escribiendo su propia historia. Desde 2017, su evolución es constante. No hay año en que la nadadora no establezca nuevos hitos. Los últimos, la clasificación para el Campeonato del Mundo de verano (Gwangju, Corea del Sur, 21-28 de julio), y dos espectaculares marcas en los 50 metros libres. Será su primer Mundial en piscina larga. A pocos días de competir en el país asiático, éstas son sus reflexiones.

-¿Cómo te encuentras de cara a tu primer Campeonato del Mundo de verano en piscina larga?

-Me encuentro pletórica y, sobre todo, muy ilusionada. Ya he conseguido aplacar los dos episodios de euforia vividos el día 15 de junio (cuando conseguí la mínima mundialista y logré bajar de los 25 segundos en los 50m libres) y el 21 de junio, cuando en Roma paré el crono en 24:82. Ahora, ya estoy concentrada y preparada para competir, disfrutar y aprender de esta gran experiencia, mi primer Mundial en piscina larga.

-Lograste la clasificación para este Mundial de Corea con un espectacular registro de 24:91 que te convirtió en la primera fémina española en bajar de los 25 segundos. Y una semana más tarde, espectacular 24:82. ¿Te lo esperabas?

-No sé si me lo esperaba, pero tampoco lo veía utópico. Sabía que si enganchaba un buen largo podía rebajar la frontera de los 25 segundos. Desde luego, no son dos registros cualesquiera. En los dos últimos años, llevo 9 récords nacionales en los 50m libres entre piscina largar y corta, pero estos dos últimos son especiales. Suponen derribar un muro histórico.

-¿Qué crees que puedes hacer en Corea? ¿Cuál es tu objetivo real?

-Siendo realista, mi objetivo es superar la primera ronda y disputar las semifinales. Es decir, firmo la presencia en las semifinales. Actualmente, a pesar de los dos récords de España logrados en junio, estoy en torno a la plaza 20ª en el ranking mundial de los 50m libres. Aunque no puede haber más de dos nadadoras por país ni en las semifinales y en la final, debería rondar los 24:70 para meterme en la final. Y eso ya son palabras mayores. Por tanto, si consigo ser una de las 16 mejores, ya estaría satisfecha. Y en los 100m libres, mismo objetivo. Vamos, lo que ya hice en el Mundial de piscina corta del pasado mes de diciembre en China.

-A un año justo de los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿te ves más cerca de la cita olímpica?

-Aunque sigue siendo complicado, me veo con opciones. Los 24:82 que logré en Roma me han transmitido un optimismo enorme. La mínima para Tokio 2020 es 24:77. Es una marca durísima, pero he demostrado que está a mi alcance, que no es imposible. Sigo pensando que aún no he llegado a mi techo.

-Una buena prueba de tu salto internacional es tu reciente fichaje por el club Aqua Centurions de Roma para afrontar la nueva Liga Internacional...

-Sí. Hace unos meses, este club me ofreció la posibilidad de disputar con ellos esta nueva competición. Apenas tuve dudas. Me va a permitir acudir a eventos del máximo nivel y medirme con rivales de primera línea mundial. Y ello es especialmente interesante en un año preolímpico. Sé que en octubre nadaré en Indianápolis y Nápoles, y en noviembre en Londres. Me hace ilusión.

-¿Te consideras ya como una de las referentes de la natación española?

Tanto como eso, no. Me considero una nadadora que está creciendo durante los últimos años desde la humildad y la capacidad de sacrificio (Lidón compagina el máximo nivel deportivo con los estudios del Grado en Medicina). No quiero perder la perspectiva. He progresado y he madurado, claro, pero no quiero caer en la autocomplacencia ni pensar que está todo hecho. Cometería un erro