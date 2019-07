Los concesionarios Jaguar-Land Rover del Grupo Ibérica, neutros en carbono

Castrol está trabajando para ayudar a los concesionarios y a sus clientes alrededor de España con programas de reducción de emisiones que proporcionen beneficios medioambientales además de ayudar al desarrollo económico y social de comunidades alrededor del mundo.

El concesionario de Imperauto en Valencia ha sido el primero de los concesionarios JLR en España que se han unido al nuevo Programa de Neutralidad de Carbono de Castrol. El programa está diseñado para ayudar a los concesionarios a reducir sus emisiones y el impacto medioambiental de los conductores en la conducción.

El Gobierno Español tiene como meta para 2030 reducir las emisiones de GEI en al menos un 20 por ciento con respecto a 1990 tal y como establece la UE y el compromiso adquirido mediante la firma del Acuerdo de París. Castrol está trabajando, como parte del Avance en la Transición Energética de BP en el desarrollo de lubricantes y servicios con menos carbono; estos programas tienen el objetivo de acelerar positivamente la acción en la reducción de las emisiones.

Como parte del programa, Imperauto se está convirtiendo en un negocio con Certificación de Neutralidad en Carbono. Esto está basado en un compromiso a largo plazo para reducir las emisiones, siendo más eficientes y compensando las emisiones que son inevitables.

Esto implica reducir y compensar la huella de carbono actual del negocio operativo del concesionario en Valencia en 201 toneladas. Esto equivale a 2680 viajes en coche desde Valencia a Madrid.

Tras haber llevado a cabo medidas eficientes, el grupo comprará créditos de carbono para que las emisiones restantes se conviertan en neutras en carbono. Los créditos de carbono son comprados a BP Target Neutral, que invierte en proyectos de reducción de carbono a escala mundial. Un crédito de carbono es igual a una tonelada de carbono reducido o evitado.

BP Target Neutral tiene una cartera de proyectos de reducción de carbono alrededor del mundo que no solo reduce las emisiones, si no que también mejora la calidad de vida. Proyectos como el plan de protección forestal en Zambia, que ayuda a mantener más de 40.000 acres a salvo de la desforestación al fomentar nuevas prácticas agrícolas, el turismo y una mejor educación. Los proyectos de Biogás en China e India y los programas de instalación de estufas en México y Perú no solo reducen la cantidad de leña o carbón que se necesita para los hogares rurales, sino que también tienen un impacto muy positivo en la salud, ya que las familias pueden dejar de cocinar en fogatas.

La reducción de emisiones de estos proyectos está registrada en los registros internacionales, por lo tanto, la emisión de una tonelada de carbono por Imperauto se compensa con una tonelada de carbono reducido por uno de estos planes.

Sobre Castrol

Castrol, una de las marcas de lubricantes líderes en el mundo, tiene una orgullosa trayectoria de innovación y estimula los sueños de los pioneros. Su «pasión por el rendimiento, combinada con una filosofía de trabajo en asociación, ha permitido a Castrol desarrollar lubricantes y grasas que han estado en el corazón de numerosas hazañas tecnológicas en tierra, aire, mar y espacio durante más de 100 años», aseguran sus responsables.

Castrol forma parte del grupo BP y abastece a consumidores y clientes de la automoción, la industria, marina y el sector energético en más de 120 países.

Sobre BP Target Neutral

BP Target Neutral está dirigido por BP y no es una organización con ánimo de lucro – BP cubre los costes operativos de BP Target Neutral. BP Target Neutral es supervisado por un Panel de Asesoramiento y Garantía independiente formado por expertos ambientales y de la industria.

El Panel revisa el desempeño del programa en comparación con los objetivos establecidos de acuerdo con los estándares aceptados en el marco ambiental y social, y formula recomendaciones sobre cómo se puede mejorar y fortalecer el programa.

Los miembros del Panel de Asesoramiento y Aseguramiento de BP Target Neutral incluyen a Mark Kenber, ex CEO de Climate Group; Mike Barry, director de Plan A; M&S, Rita Clifton, CBE y Peter Wheeler de The Nature Conservancy.