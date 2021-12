«Estoy hasta última hora y vuelvo a primera a por los rezagados»

Teniendo en cuenta que entramos en el año «13» en martes, un poco de suerte va a venir bien. Jose Antonio es de Córdoba y es el primer año que vende en la Puerta del Sol. «Estas fiestas se está vendiendo poco, pero el día 31 me quedaré aquí hasta las 22:00 horas porque habrá mucha gente. Luego, a primera hora de la mañana del 1 de enero vendré a por los «rezagados», que también son muchos. Puesto que José Antonio no ha vendido muchos décimos de Lotería, se fue hasta Benidorm a comprar en la administración de Lotería que dio el «Gordo». Además, no le faltan boletos de «doña Manolita» y «doña Cecilia».