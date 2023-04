Cupón diario: Comprueba el resultado del sorteo de hoy jueves 20 de abril

El número premiado del Cupón Diario del jueves, 20 de abril de 2023 ha sido el 80.935 y la serie el número 10.

Los premios del sorteo diario del Cupón de la ONCE son: 35.000 euros a las cinco cifras, 500 € al número anterior o posterior del primer premio, 200 € a las 4 últimas cifras, 20 € a las 3 últimas cifras, 6 € a las 2 últimas cifras, 1,50 € a la decena de millar y 1,50 € a la última cifra.

La ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles, fue fundada en 1938 con el objetivo de brindar apoyo y servicios a las personas con discapacidad visual en España. En la década de 1980, la ONCE lanzó su juego de lotería, el Cupón Diario, que se ha convertido en uno de los juegos de lotería más populares en España. El Cupón Diario se juega todos los días de la semana y ofrece premios en efectivo, con un porcentaje de las ventas destinado a financiar los programas y servicios de la ONCE.

El Cupón Diario es uno de los principales generadores de fondos de la ONCE, y ha permitido a la organización ofrecer una amplia gama de servicios y apoyo a las personas ciegas y con discapacidad visual en todo el país. Además de proporcionar asistencia financiera y servicios de empleo, la ONCE ha trabajado para promover la igualdad de oportunidades y la inclusión social para las personas con discapacidad visual en España.

El Cupón Diario de la ONCE no solo es un juego de lotería popular en España, sino que también es una importante fuente de financiación para la organización, que ha ayudado a mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y con discapacidad visual en nuestro país.

NOTA: La Razón no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.