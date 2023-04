Augusto Fernández: “En MotoGP es todo muy diferente, pero poco a poco lo voy entendiendo”

El piloto de MotoGP Augusto Fernández ha presentado su primera colección para Hawkers, una edición limitada inspirada en los gustos del piloto. Con “Follow the White Rabbit, if you can” - “sigue al conejo blanco, si puedes”-, el piloto rinde homenaje al conejo de peluche que le ha acompañado durante toda su niñez y que representa su logotipo.

El lanzamiento de la colección, que coincide con el reciente ascenso de Fernández a la categoría de MotoGP, ha sido muy importante para el piloto: “Me hace especial ilusión tener una colección propia después de varios años trabajando con Hawkers en categorías inferiores. Ver mi “AF37” marcado en las gafas es un orgullo. Espero que la colección guste a todo el mundo. Hemos trabajado mucho y es muy gratificante ver el resultado y poder sacar algo que refleja mi estilo”.

Un estilo muy personal que podemos ver en el modelo “Race”, un diseño estilo chunky diseñado exclusivamente para esta colección. Esta silueta “all black” en acetato pulido destaca por su frontal grueso y patillas bold que brindan una sensación lujosamente robusta. Por su parte, el modelo “Ink Gold”, una silueta escogida personalmente por Augusto Fernández por su versatilidad y elegancia, combina una montura híbrida de metal en dorado y aros con terminales de TR90 en color negro. Ambos modelos incorporan el logotipo AF37 en el interior de la patilla derecha y el isotipo del conejo característico del piloto en los terminales.

Hawkers y Augusto empezaron su alianza hace tres años, cuando el piloto militaba en la categoría de Moto2, de la que fue campeón del mundo la temporada pasada. El mallorquín ha iniciado su andadura en la categoría reina entrando en los puntos en las dos carreras celebradas y cumpliendo con el objetivo inicial: “Mi experiencia como piloto de MotoGP está siendo buena y positiva… vamos según lo previsto, adaptándome poco a poco a la categoría, que es todo muy diferente y poco a poco entiendo todo, pero en general positivo. Hemos logrado sumar puntos y para mí eso es muy importante. De momento estamos cumpliendo con el objetivo inicial que nos habíamos puesto y esperamos seguir en esta línea”.

Se fijaba en Pol Espargaró

“No me ha sorprendido nadie ni nada en concreto… es todo nuevo para mí y me adapto a todo lo nuevo siempre. Tampoco me fijo en nadie en concreto, pero sí en mis compañeros de equipo. Es una pena que Pol no esté porque es el piloto en el que más me fijaba para entender cómo llevar esta moto. Ahora Jack y Brad son mi referencia durante todo el fin de semana de carrera”.

Pedir consejos

“No he pedido consejo en concreto a algún piloto pero sí que trabajo mucho con Mika Kallio. Lo tenemos de coach en KTM y la verdad es que es de gran ayuda”.

Este fin de semana disfrutará del primer Gran Premio en España, que se celebra en el circuito de Jerez- Ángel Nieto, un fin de semana especial corriendo en casa como piloto de MotoGP.

