¿Estresado por las fiestas? Thermomix

Hablamos de la Thermomix®, el robot de cocina pionero del mercado que combina tecnología inteligente e innovación para que cualquier persona pueda cocinar todo tipo de recetas de forma rápida y sencilla, obteniendo los resultados de un experto.

Thermomix® siempre ha sido una revolución gastronómica que ha trascendido las barreras de la habilidad y la experiencia. Y no solo se destaca por su tecnología avanzada, sino que también se erige como un compañero versátil, accesible para todos los amantes de la cocina independientemente de su nivel de destreza.

Lo que distingue a Thermomix® es su capacidad para simplificar el arte de cocinar sin sacrificar la calidad ni la creatividad. Diseñada con una interfaz intuitiva y funciones automatizadas, este robot de cocina multifuncional se convierte en un aliado confiable para aquellos que desean explorar nuevos horizontes culinarios sin sentirse abrumados; para los que en su día a día no tienen tiempo o ganas de encerrarse en la cocina; para los que un sofrito es un arte parecido a la alquimia. O para facilitar y mejorar el trabajo en los eventos especiales como los que viviremos los próximos días.

Por ejemplo, Thermomix® TM6 desempeña hasta 26 funciones y técnicas culinarias diferentes en un solo dispositivo, lo que permite agilizar y mejorar un sinfín de elaboraciones y procesos: batir, caramelizar, triturar, cocinar al vapor, sofreír, mezclar, hervir, amasar, emulsionar, pesar, cortar, autolimpiarse y mucho más es posible de manera intuitiva y con solo presionar un botón. O la función de cocina guiada paso a paso a través de su pantalla táctil integrada y el acceso a una infinidad de recetas creadas bajo el más estricto control de calidad, que ofrece a los usuarios de Thermomix® inspiración sin límites para usarlo de la manera que más se adapte a sus necesidades, gustos y estilo de vida.

Para todos, Thermomix® VORWERK

Recetas mágicas

La temporada navideña, con sus luces brillantes y el cálido espíritu festivo, nos invita a reunirnos alrededor de la mesa para compartir momentos especiales y delicias culinarias. En este escenario de celebración, Thermomix® se convierte en un aliado excepcional, llevando la magia de la cocina navideña a nuevas cotas y simplificando la preparación de festines inolvidables.

¿Te imaginas preparar la cena de Navidad sin nervios de si terminaremos a tiempo o si quedará bueno? Desde exquisitas sopas cremosas hasta suculentos asados y postres festivos, Thermomix® ofrece recetas navideñas que despiertan los sentidos y deleitan los paladares. Su capacidad para triturar, mezclar y cocinar con precisión permite la creación de platos navideños con un toque personal, adaptándose a los gustos de cada familia.

Pero no solo será nuestro mejor aliado en la mesa, sino que también puede serlo bajo el árbol.

Thermomix® es el regalo perfecto para aquellos que disfrutan explorando nuevas recetas y deleitando a tus seres queridos con sabores inolvidables. Porque representa una puerta de entrada a la creatividad culinaria y una forma de hacer que cada comida sea especial, con funciones que permiten, incluso a los chefs más experimentados, ampliar sus habilidades y crear platos de alta cocina con facilidad. Además, Thermomix® cuenta con una línea de accesorios complementarios para abarcar aún más tareas en la cocina, como un pelador, un envasador al vacío o un cortador.

Pero también es el regalo perfecto para aquellos que no encuentran placer en la cocina, ya que Thermomix® no solo simplifica el proceso de cocinar, sino que también tiene el potencial de encender la chispa culinaria en aquellos que no disfrutan de pasar tiempo entre fogones. Al regalar un Thermomix® en Navidad, estás ofreciendo una puerta a la comodidad y a la posibilidad de descubrir el placer de crear deliciosas comidas de manera sencilla.

¿Y los que luchan por un mundo mejor? También es para ellos: la tecnología detrás de Thermomix® no solo ofrece eficiencia en la cocina, sino que también contribuye a reducir el desperdicio de alimentos. Con funciones de pesaje integradas y la capacidad de aprovechar al máximo cada ingrediente, Thermomix® fomenta una cocina sostenible, alineándose con las crecientes preocupaciones sobre el impacto ambiental de nuestras elecciones alimenticias.

Ser usuario de Thermomix® implica acceder a un universo de contenido añadido y en constante renovación que permite sacar el máximo partido al producto: Cookidoo®, talleres de cocina gratuitos, libros… Por todo ello, Thermomix® es tu mejor aliado esta Navidad.

Thermomix y Cookidoo, tus aliados en estas fiestas

En temporada de fiestas, Thermomix® y Cookidoo® pueden ser tu mejor aliado para organizar esas comidas familiares sin estrés. Estas son algunas de las formas en que te puede ayudar:

- Inspiración infinita: Cookidoo® contiene más de 90.000 recetas (+11.800 en español) para todos los gustos, escogiendo las opciones que se adapten a tus gustos: número de comensales, restricciones alimentarias, tiempo que quieres dedicar…

- Planificación y lista de la compra: Cookidoo® no es solo el recetario más grande del mundo, también tiene distintas funcionalidades para ayudarte a organizarte, como su planificador de recetas (puedes elegir qué recetas cocinarás para cada día de la semana) y a función de la Lista de la Compra para no olvidar ningún ingrediente y comprar solo lo que necesitas, evitando el desperdicio.

- Recetas a mi medida: Cookidoo® adapta las recetas en función de los comensales que seáis.

- Recetas testadas y garantizadas.

- Recetas creadas: ¿Te gustaría replicar la receta de tu abuela en Thermomix®? Con la funcionalidad recetas creadas, puedes subir tus propias recetas y configurar la cocina guiada de las mismas, así como modificar a tu gusto las que te propone Cookidoo®. De esta forma, todos en casa podrán cocinar la receta auténtica al gusto de la familia.

Cookidoo® puede usarse y consultarse en la pantalla táctil de Thermomix® TM6, en todos los dispositivos móviles o en su página web cookidoo.es.