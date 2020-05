El PSOE carga contra el Gobierno de Madrid y le culpa de la crisis del Covid-19

Madrid no pasó a la Fase 1, así de simple. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmaba por la tarde lo que otros miembros del Gobierno y del PSOE se encargaron de ir anunciando a lo largo del día. Eso sí, no se debió a criterios partidistas sino técnicos. Un mantra que repitieron hasta la saciedad desde Moncloa y las filas socialistas. La Comunidad que dirige Isabel Díaz Ayuso no cumplía los criterios exigidos, según el anónimo Comité de Expertos que asesora al Ejecutivo, y tendrá que esperar al menos una semana más para solicitar de nuevo el cambio de fase.

A un lado quedaban todas las críticas y reproches que durante las 24 horas anteriores había recibido la presidenta madrileña, a la que poco menos que la tildaron de kamikaze por solicitar el cambio de fase. Un cambio que otras comunidades en sus mismas circunstancias también habían solicitado sin tener que someterse al duro escrutinio del Ejecutivo. Pues bien, con la decisión ya tomada y el anuncio por parte de Salvador Illa de la negativa a dejar pasar a Madrid de fase, los socialistas no pudieron esperar ni un día para dejar claro que, en ocasiones, sí se trata de partidismo y sí se trata de propaganda.

La vida y la salud de los madrileños y madrileñas es lo primero.



Por delante de cálculos partidistas, economistas o propagandistas, está la seguridad.#ProtegemosMadrid pic.twitter.com/AtZRRaPTb3 — PSOE (@PSOE) May 8, 2020

Apenas unas horas después del anuncio, el PSOE inició en redes una campaña contra Ayuso. “La vida y la salud de los madrileños y madrileñas es lo primero. Por delante de cálculos partidistas, economistas o propagandistas, está la seguridad”. Con este mensaje, los socialistas querían reflejar que al Gobierno madrileño sólo le interesa la economía y no la salud de los madrileños, algo que choca y mucho. Y es que resulta paradójico que los socialistas realicen estas afirmaciones cuando son los primeros que renegaron de las críticas de la oposición contra ellos por permitir el 8-M. Pero lo realmente inapropiado de esta campaña viene después: “El Gobierno de la Comunidad de Madrid, ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable ante la crisis del Covid”. Por ello, ante una actitud irresponsable, el PSOE deja claro que ya se encargan ellos de “proteger Madrid”.

Inadecuadas e inoportunas declaraciones que no vienen sino a dar argumentos al Ejecutivo madrileño cuando señalan que Sánchez y sus socios están obsesionados con Madrid y piensan más en hacer campaña de oposición contra Ayuso que en luchar contra esta pandemia. Y así se lo hicieron saber los internautas que, atónitos, no daban crédito al ataque injustificado contra el gobierno de Díaz Ayuso. A sus ojos, lejos quedan ya los criterios técnicos de los que tanto hablaban desde Moncloa para rechazar el cambio de fase de Madrid. Ahora lo único visible es la animadversión de un Gobierno contra una comunidad autonóma.