Madrid denuncia a 44 coches VTC por circular con etiquetas B o C

El Ayuntamiento de Madrid denunció en poco más de un mes a los propietarios de 44 vehículos de alquiler con conductor (VTC) por infringir la prohibición de circular con distintivo ambiental B o C, en el marco de una campaña de control en la que fueron inspeccionados 3.438 turismos. La campaña se llevó a cabo entre el 10 de agosto y el lunes pasado. Por las calles de Madrid no pueden circular los VTC o taxis con etiqueta B (distintivo amarillo: vehículos de gasolina desde el año 2000 y diesel, de 2006 a 2014) o C (pegatina verde: turismos y furgonetas de gasolina matriculadas a partir de 2006 y diesel a partir de 2014), o no tengan etiqueta de la Dirección General de Tráfico. El Ayuntamiento ha llevado a cabo esta campaña con Agentes de Movilidad que han inspeccionado 3.438 VTC de los 8.500 que hay en la Comunidad de Madrid.