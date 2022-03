Ayuso frente a Casado: pide que se expulse del PP a todos los que hayan investigado a su familia

Tras la intervención de Pablo Casado en la Junta Directiva del Partido Popular, una de las dirigentes que ha tomado la palabra ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un turno de palabra en el que Ayuso ha vuelto a lamentar que, desde su propio partido, se haya puesto en duda su ejemplaridad y, con ello, se haya visto alterado el buen rumbo que la formación había consolidado en las encuestas. Ha sido especialmente clara a la hora de censurar el foco que el equipo de Casado ha puesto durante meses en su familia: “Ojalá se hubiera investigado con tanto detalle a Pedro Sánchez y a otros gobiernos de la izquierda como a miembros del partido, a la Comunidad o a mi familia”, ha destacado tal y como señalan fuentes de su entorno. Y es que, a este respecto -lo que tiene que ver con la investigación abierta en torno al contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid a Priviet Sportive por el que Tomás Díaz Ayuso cobró unos honorarios-, la presidenta madrileña ha recordado que “los socialistas, sólo en el gobierno de Moncloa, dilapidaron más de 300 millones de euros en compras defectuosas de material sanitario ¿Por qué creéis que hay tantos dirigentes en otras regiones que no dicen nada de todo esto?”.

Además de lamentar toda la situación generada en estas últimas semanas, Ayuso no ha dudado en pedir medidas drásticas. En concreto, la expulsión de todos aquellos que, desde dentro de la formación, hayan participado en la investigación en torno a ella y su familia: “Nunca se había visto en nuestra casa y contra un Gobierno autonómico estas prácticas y no creo en las heridas cerradas en falso. Y por eso, lo que sí que pido es que todo el que haya formado parte de esta campaña sea puesto de inmediato en la calle”.

La presidenta madrileña ha puesto en valor el éxito que supuso el 4 de mayo para la marca popular: “Lo teníamos todo: una izquierda contra las cuerdas, desacreditada, despojada de los efectos de su propia propaganda, pero, sobre todo, un centro derecha ilusionado, convencido y fuerte”. Un respaldo abrumador en las urnas que, de la interpretación que puede hacerse de las palabras de Ayuso, fue visto por la dirección del PP como una amenaza. Lo ha explicado así la presidenta: “Da la sensación de que algunos pensaron más en protegerse por si llegaban momentos como este que en ser la verdadera alternativa a Sánchez”.

Haber malgastado el impulso del 4-M en Madrid es, según el diagnóstico aireado por Ayuso en la Junta Directiva de este martes, la razón de que los populares atraviesen la actual crisis: “Lo que estaba pasando en la casa va mucho más allá de lo sucedido conmigo. Y por eso hay muchos afiliados y dirigentes agraviados por todo el país, a los que se les ha negado la voz si no se dejaban controlar por el mando, a los que se trataba como a intrusos en su propio partido”.

Defensa de su gestión en Madrid

La presidenta Ayuso ha puesto en valor la gestión que su Gobierno ha realizado durante la crisis sanitaria. “Con rectitud y gran profesionalidad”, ha asegurado. Y sin beneficiar “a ningún familiar y menos, mío. Ni familiar, ni amigo. No encontraréis un ejemplo que me desmienta”. Respecto al contrato “famoso” vinculado con su hermano, ha asegurado que se “ha estado hablando” sobre él “en cada redacción”, ya que “había una misión encargada desde esta casa para que se supiera fue un contrato ajeno a mí. Me enteré en la séptima planta de su existencia un año y medio más tarde. Jamás medié en él”. Ha querido destacar cómo “cuando en Madrid morían 700 personas nos dejamos literalmente la salud por salvar vida. Y eso es algo que nos han reconocido los ciudadanos en las urnas. Espero que mi partido, también.

“Hechos gravísimos”

Según Ayuso, en estos meses “han sucedido hechos gravísimos”. De ahí la necesidad de adoptar medidas contundentes contra sus impulsores: ”Para volver a ganarnos la confianza de la opinión pública, habrá que investigar y expulsar a sus autores. Y saber por qué un estúpido anónimo acaba en forma de SMS en los teléfonos de nuestros adversarios políticos”. Al enumerar estos hechos “gravísimos”, Ayuso ha mencionado, por ejemplo, todo lo relacionado con “un alcalde que trabaja donde casualmente presentó la declaración del empresario de las mascarillas, y que ha sido justo desde allí donde puede ser que se han filtrado los datos”. O la posible relación entre todo lo relacionado con la investigación a su hermano “con el nombramiento del Tribunal Constitucional o el de Cuentas”, tal y como adelantó Libertad Digital en una información la pasada semana. O los SMS anónimos que Más Madrid ha presentado ante la Fiscalía.

Precisamente en la parte de su intervención en la que Ayuso ha pedido medidas contra los responsables de la investigación sobre ella y su familia es en la que la presidenta ha reconocido con más dureza el daño que esta cuestión le ha provocado al PP: ”El daño es para todos. La Comunidad de Madrid es clave para el Partido Popular nacional. Y ahora se enfrenta a un desgaste insoportable. Estamos en manos del PSOE. A los tiempos que les convenga a los que nos quieren destruir, ahora en la Fiscalía el tiempo que deseen ellos. El caso quedará en nada. Pero, ¿cuánto tiempo tardarán en darle carpetazo?”. En este terreno, ha lamentado que tanto ella como algunos miembros de su equipo puedan ser llamados a comparecer en “comisiones donde se nos llevará como corruptos” y a ser víctimas de “acoso mediático, a penas de telediario. El resto de la legislatura en Madrid no se hablará de otra cosa. Eso me lo esperaba de la izquierda, pero no de mi propio partido que ha sospechado de mí, después de 18 años de entrega en cuerpo y alma”.

Ha destacado que todo esto “es muy difícil de asimilar”, ya que, como ha venido sosteniendo en estas dos semanas, “desde mi casa se ha hecho lo imposible por echarme de la política y destruirme en lo personal. No sé cuándo dejaremos de entregar trofeos a nuestros adversarios políticos”. Pese a todas estas circunstancias ha insistido en su compromiso con el proyecto del PP, especialmente por sus votantes: “Si seguimos aquí muchos, yo la primera, lo hago porque lo merecen nuestros votantes a los que tantas veces se olvida y por cierto, a quienes les debemos todo. Tuve que hacer de tripas corazón en la convención de Valencia, en el congreso de Andalucía, en el de Castilla y León y en sus elecciones, o en el cónclave de Castilla- La Mancha. Y siempre estuve ahí, siempre he estado donde se me ha pedido… mientras los mismos decían por lo bajo: “le queda poco para caer””.

Apoyo a Feijóo

Respecto al futuro de la formación, Ayuso ha insistido en su apoyo al presidenta gallego, Alberto Núñez Feijóo para sustituir a Casado como líder nacional: “Sólo los partidos que sean realmente útiles para España y la protejan ante tanto daño van a sobrevivir. Yo por eso, creo en ti, Alberto”. Ha planteado consolidarse como “la alternativa y presentar nada más terminar el Congreso una batería de medidas reformistas”.