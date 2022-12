Si te quedas en Madrid, he aquí algunos planes para un acueducto gastronómico

-¿El Brunch? Lo tomamos en Casa Suecia. Si opta por el roof top, acondicionado con toldos, estufas y con las mejores vistas, su elección es el BBQ Brunch (desde 34 euros) junto a un open bar de Brut & Rosé. Si prefiere resguardarse del frío y comer en interior, la propuesta es el Bubble Brunch (desde 28 ). Cuenta con un menú especial adaptado para veganos e intolerantes al gluten.

-Comer la pizza Pistacho de Hot Now. Reconocida como la mejor de España, el pizzaiolo Roberto Borghesi, la elabora con una crema de pistachos tostados casera, carpaccio de calabacín, tomate confitado, panko y ralladura de lima fresca. Y, como el puente es largo, tendrá tiempo de probar la de Frateli Figurato, con crema di fríafielli, salchicha napolitana, provola ahumada, tarallo y peperoncino rosso, que ha recibido el premio especial del pizzaiolo Franco Pepe en el mismo certamen, organizado por Madrid Fusión Alimentos de España e impulsado por la D.O. Rueda.

-Acudir cualquier tarde al Beefeater Xmas Market. Un planazo a beberse con moderación hasta el día 11 en el 53 de Fortuny y perderse por los barrios londinenses más icónicos, como Borough Market, Oxford Circus, Candem o Montford Place. ¿Qué hacer? Degustar una reinvención de los tradicionales Hot Gins, entre ellos, el Pine & Ginger, Pink & Berries y Orange Rosé para armonizar alguna de las pizzas artesanas, perritos y hamburguesas, de Muerdo Madrid.

-Merendar un consomé bien caliente en Lhardy. Mantiene la receta original, que Emilio Lhardy trajo de Francia en 1837, a la que se le puede añadir un obligado chorrito Jerez. Origen de uno de los restaurantes con más historia de España, la emblemática tienda ha sido durante casi dos siglos el escenario perfecto para disfrutar de una merienda, que debe comenzar con este consomé, servido directamente de su samovar, acompañado de unas croquetas de cocido y de los hojaldres salados, que se encuentran cobijados en un singular croquetero de plata para conservar la temperatura perfecta. El salmón ahumado, de Pescaderías Coruñesas, con huevo hilado, las ostras Spéciales, de Claire, el salpicón de marisco o los boquerones en vinagre son otras opciones para redondear una merienda-cena.

-Tomarse un «bloody merry» en Glass by Sips. Se trata de la novísima coctelería que los responsables de Sips (Barcelona), la tercera mejor del mundo, Simone Caporale y Marc Álvarez, según The World’s 50 Best Bars, han inaugurado en el Hotel Urban. Se trata del innovador concepto «Drinkery House» en el que imprimen una visión que reivindica el mundo de la bebida con un sello distintivo, tanto en sus sabores como en la presentación. El citado cóctel lleva vodka, tomate, lima frambuesa y mix de salsas.

-Volver a Pastoreo, el pop up creado por INTEROVIC, la Interprofesional de la Carne de Ovino y Caprino de España, que tiene por objetivo fomentar el conocimiento y el consumo de la carne de lechal, cordero y cabrito de origen nacional y que forma parte de la campaña «Más cerca es mejor». Hasta el día 11, en Sandoval, 3, asistiremos a una degustación de tapas de cordero con el sello del triestrellado Jesús Sánchez, quien ha creado dos recetas con este productazo: el ninoyaki de cordero al chilindrón y emulsión de ajo y la barquita de pulled cordero con ensalada de hierbas y queso fresco. Además, Clara Diez, fundadora de Formaje, guiará una cata de quesos de oveja y cabra e, incluso, podremos asistir a otra de aceite de oliva virgen extra, dirigida por LA Organic, marca pionera en la producción de aceite de oliva ecológico en España y promotora de experiencias en torno al oleoturismo, que se han puesto en marcha en sus fincas de Ronda (Málaga) y Mallorca.

-Probar uno de los platos emblemáticos de Roberto Ruiz. Incorpora en Barracuda MX cada mes hasta abril esos bocados que han marcado su trayectoria. Así, estos días probaremos su quesadilla de flor de calabaza rellena de huitlacoche y chiltomate. En enero, la de boletus con queso San Simón y salsa de tomatillo verde.