Apertura Madrid Gallery Weekend: la cita con el arte más esperada de la capital

Como después de cada verano, llega la cita con el arte más esperada de la ciudad. Ayer, arrancaba la 14ª edición de Apertura Madrid Gallery Weekend. Hasta el 17 de septiembre, Madrid se convierte en capital mundial del arte contemporáneo donde numerosas galerías de arte y museos inauguran simultáneamente sus exposiciones con amplios horarios. El viernes y el sábado abrirán desde las 11:00 hasta las 20:00h y el domingo de 11:00 a 14:00h.

Una iniciativa que arrancó con el principal objetivo de acercar al gran público a la creación contemporánea y difundir la escena artística madrileña a nivel internacional. Como novedad de esta edición, las galerías han hecho una apuesta por abrir sus muestras al mayor público posible, tanto en sus espacios físicos como de forma digital. Ha contado con la participación de las 56 galerías de la asociación entre las que se incluyen algunas nuevas incorporaciones como Alzueta Gallery, Yusto Giner o VETA by Fer Francés.

Nuevos artistas y otros ya consagrados participan en exposiciones que abarcan desde las vanguardias hasta el arte contemporáneo, así como múltiples disciplinas: pintura, fotografía, escultura, instalaciones, etc. El evento atrae a coleccionistas, expertos y comisarios de todo el mundo que encuentran una selección de gran calidad de obras de artistas españoles y también internacionales que recorren disciplinas como la pintura, escultura o fotografía. Así, Apertura Madridse consolida como uno de los Gallery Weekend más importantes del mundo, solo por detrás de Berlín en número de visitantes. Un encuentro que busca acercar cada vez más el arte contemporáneo y la actividad de las galerías al público profesional y no profesional y fomentar el diálogo del arte contemporáneo con otras disciplinas culturales.

Se puede decir que son seis los barrios madrileños que albergan todas las galerías participantes: Chamberí, Salamanca, Salesas, Centro, Las Letras y Lavapiés. En el primero y más ubicado al norte de la región podemos encontrar ocho de las 56 galerías participantes. Exactamente, en función de su ubicación, la Galería Elvira González, Carlier (Gebauer), Galería Daniel Cuevas, Marlborough, NF (Nieves Fernández), Cayón, Freijo Gallery, Galería Bat Alberto Cornejo. En el distrito de Salamanca, es posible visitar un total de siete: Galería Álvaro Alcázar, Herrero De Tejada, Fernando Pradilla, Parra & Romero, Galería Guillermo de Osma, We Collect, Fernández-Braso. El siguiente barrio más cercano es Salesas y uno de los que más participantes reúne, un total de diez. Estas son las galerías de Rafael Pérez Hernando, Puxagallery, La Caja Negra, Galería Juana de Aizpuru, Lucía Mendoza, Max Extrella, Alzueta_Gallery, Casado Santapau, Yusto Giner, Albarrán Boudais. Las mismas que en el centro, bastante dispersas entre sí lo que lo convierte en una de las rutas más extensas y complejas para este fin de semana lleno de arte. Entre sus calles se podrá visitar la galería Blanca Berlín, twin Gallery, Noguerasblanchard, Travesia cuatro, la Cometa, Galería Elba Benítez, Ehrhardt Flórez, Sabrina Amrani (Madera), Espacio Valverde, Utopia Parkway.

"Desecho y omisión" de Gina Arizpe podrá verse en Freijo Gallery APERTURA

Sin embargo, en el Barrio de Las Letras se podrán encontrar siete galerías abiertas situadas a una distancia prudente una de otras y haciendo de su visita un paseo agradable por uno de los barrios más bonitos de la ciudad. Hasta el domingo estarán abiertas las galerías Ponce+Robles, Cámara Oscura galería de arte, Blanca Soto Arte, The Goma, Leandro Navarro, Formatocomodo, José de la Mano. Y para acabar, en uno de los barrios más castizos de la ciudad, Lavapiés, esconde once paradas que no te puedes perder: Maisterravalbuena, Helga de Alvear, Juan Silió, Galería MPA (Moisés Pérez de Albéniz), Xavier Fiol (XF Proyectos), F2 Galería, Galería Marta Cervera, The Ryder, 1 Mira Madrid, Rosa Santos.

Espectros Vegetales de Felipe Arturo en Formatocomodo APERTURA

Hasta el domingo, una amplia programación de actividades se desarrollará en los diferentes barrios de Madrid incluyendo también visitas guiadas para disfrutar del arte contemporáneo, actos en las galerías o los ARCO Gallery Walks organizados por la Fundación ARCO. Además, habrá un espacio para la literatura, repitiendo de nuevo la colaboración con las librerías de los barrios que se inició en la edición de 2021. Este año se vuelven a ofrecer visitas guiadas por Alfonso de la Torre a las obras de Pablo Palazuelo en la sede de Bankinter (Paseo de la Castellana, 29) y al Museo de Escultura al Aire Libre (Paseo de la Castellana, 40). También se vuelve a apostar por la creación con La voluntá, un espectáculo de Luz Arcas, fundadora de la compañía La Phármaco, concebido especialmente para Apertura y que tendrá lugar en el claustro de los Jerónimos del Museo Nacional del Prado. Además, la literatura encuentra su espacio reivindicando el papel de las librerías en la difusión de la cultura. Para ello, espacios como La Central, Tipos Infames o Taschen contarán con una selección especial de libros de arte.