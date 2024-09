Esto es lo que debes evitar hacer y decir si quieres encajar en Madrid, según el diario británico "Financial Times"

Madrid es una ciudad que cambia cada minuto. Una multitud de turistas paseándose por la Gran Vía, miles de estudiantes foráneos y la migración que crece con fuerza han hecho de la ciudad una capital cosmopolita no solo de casa a Europa, sino en el mundo entero. Ahora convivimos con un sinfín de culturas diferentes, pero ¿dónde han quedado aquellos comportamientos y dichos característicos de los madrileños y su ciudad?

Pues, al igual que en cualquier casa a la que llegas, cuando te mudas o visitas Madrid es indudable que existen costumbres típicas de la capital y sus particularidades en situaciones sociales o laborales, hábitos, formas de tratamiento, etc., son la clave para encajar o no dentro de una ciudad que hace lo posible por mantenerse con las puertas abiertas. Si bien muchos de los comportamientos habituales, parte de la idiosincrasia española, han ido desapareciendo y el ritmo de vida es mucho más veloz –no hay siesta en la capital–, Madrid no deja de ser la viva representación del espíritu español.

Estas son las claves según el reportaje publicado por Simon Hunter, periodista británico afincado en Madrid, en el prestigioso diario económico "Financial Times".

¿Cómo son los madrileños?

El madrileño es, sin duda, una persona con mucha educación, cálido como el español promedio, pero, a decir verdad, el ajetreo de la ciudad no le permite mucho más. En su día a día sigue ciertas pautas para relacionarse con los demás, nunca le viene de más saludar con simpatía conforme a los códigos que solemos seguir en toda España: un apretón de manos que, con una pizca de confianza, se convierte en un abrazo y los típicos dos besos en la mejilla –norma social que les ha costado a algunos latinoamericanos entender, ya que en Colombia, por ejemplo, solo se saluda con un beso.

Dicho gesto de cortesía es tan natural que evitarlo puede parecer frío o distante. Además, pocos somos conscientes, pero a diferencia de los italianos, que van de derecha a izquierda cuando se saludan de besos, los madrileños se inclinan primero a la izquierda. En cuanto a las formas de tratamiento, las personas de la capital rara vez usan "usted" en lugar de "tú", salvo cuando se dirigen a personas mayores o con cierta autoridad. Otro dato importante sobre los madrileños es que se interrumpen al hablar.

Comer y cenar como un madrileño

Cada vez que se tiene la oportunidad de preguntarle a un extranjero ¿qué es lo más difícil de adaptarse a Madrid? no hay duda de que la gran mayoría señalará entre sus experiencias los horarios para comer y cenar. Es probable que, si buscas dónde comer antes de las 14:00, no encuentres ninguna cocina abierta como para servirte un plato fuerte –a lo sumo encontrarás tapas. Esto se debe a que el madrileño come sobre las 14:30 y ni hablar de la cena, que es realmente tarde para cualquier persona que venga del exterior.

La cena se sirve comúnmente entre las 21:00 y las 22:00 debido a la adopción del horario de Europa Central en 1940, lo que explica que los madrileños, y los españoles en general, sean personas tan nocturnas. También es importante no olvidar la sobremesa, una tradición española en la que se extiende la conversación alrededor de la mesa después de comer, algo que puede durar horas. De hecho, en Madrid, muchos de los negocios se hacen alrededor de la comida y bebida.

Para los madrileños no hay nada como un vermut antes de comer o cenar, y definitivamente no hay nada como una caña. Beber es parte de la rutina, aunque sin llegar a los excesos cuando se trata de negocios o familia. No obstante, de fiesta es otro rollo, pues la vida nocturna en la capital puede ser desenfrenada, previa desde la medianoche, y nadie llega a una discoteca antes de las 2 am

Horarios laborales y sociales en Madrid

Un error común es no adaptarse a los horarios españoles. En Madrid, las reuniones de trabajo suelen comenzar después de las 10:00; programar algo antes suele verse mal. Asimismo, muchos empleados buscan terminar su jornada antes de las 18:00 y durante los meses de verano, las empresas suelen implementar horarios más reducidos, o los viernes a menudo se sale temprano.

No respetar estos horarios o programar reuniones en momentos inapropiados puede generar una mala impresión. También es importante tener en cuenta que las decisiones importantes suelen postergarse durante el verano, ya que Madrid es una ciudad fantasma durante los meses de julio y agosto; muchas personas toman vacaciones o trabajan desde destinos más frescos.

El agua de Madrid

Hagas lo que hagas, nunca preguntes si el agua de Madrid es potable. Los madrileños están especialmente orgullosos de la calidad del agua del grifo, considerada una de las mejores de Europa. Este reconocimiento se debe en gran parte a la excelente infraestructura que garantiza la pureza del agua, así como a su origen. El Canal de Isabel II, la empresa encargada del suministro de agua, gestiona el agua que proviene mayoritariamente de los ríos y embalses situados en la Sierra de Guadarrama, al norte de la ciudad.

El agua del grifo en Madrid es baja en minerales, lo que la hace ideal tanto para beber como para cocinar, y su sabor es generalmente muy apreciado por locales y visitantes. De hecho, para muchos madrileños, sugerir que el agua no es potable o preguntar sobre su calidad puede considerarse una ofensa, ya que sienten un fuerte orgullo por este recurso natural tan valioso y de alta calidad.

Futbol y política

Uno de los grandes errores que muchos extranjeros cometen es iniciar conversaciones sobre política o religión. España es un país con una historia política compleja y, a pesar de su diversidad, estos temas siguen siendo muy sensibles. Madrid, aunque es una ciudad cosmopolita y moderna, no escapa a este tipo de divisiones. Evita entrar en debates sobre la monarquía o la política nacional, ya que podrías ofender a alguien sin darte cuenta.

Para eso hablamos de fútbol, una de las pasiones más arraigadas en Madrid, y es que no es para menos, ya que la ciudad es hogar de algunos de los clubes más reconocidos y exitosos a nivel mundial. Real Madrid, fundado en 1902, es quizás el club más famoso, con una impresionante trayectoria en competiciones nacionales e internacionales. Junto a él, elAtlético de Madrid también juega un papel crucial en el fútbol madrileño. Fundado en 1903, el Atlético ha construido su propia identidad como un club de fuerte carácter y resistencia.

Además de estos dos gigantes, Rayo Vallecano, con una base de aficionados más local y un enfoque más comunitario, completa el panorama del fútbol profesional en la ciudad. Aunque no tiene el mismo historial de éxitos que los otros dos equipos, el Rayo Vallecano es un símbolo de orgullo para el barrio de Vallecas y representa una historia de lucha y perseverancia en el fútbol español.