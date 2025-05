La inesperada declaración de Pep Guardiola sobre sus orígenes en Cataluña que ha caído en el olvido: "Yo no decidí ser catalán"

El lugar de origen parece algo que, a simple vista, no tiene por qué generar debates o tensiones. Sin embargo, cuando se le relaciona con la política o con aspectos culturales e identitarios, esto puede ser sujeto de debates y controversias que dan lugar a conflictos intensos, normalmente de carácter verbal. Por ello, una de las corrientes que más entran en escena es el del independentismo.

Se trata de uno de los fenómenos más complejos en la sociedad cuyas raíces están relacionadas con la autonomía propia, la identidad única y una política y determinación totalmente al margen de un Estado. En los últimos años, Cataluña ha sido un claro ejemplo en el que el movimiento separatista ha contado con más apoyo por sus habitantes, ya que la alimentación por el sentimiento identitario o las creencias sobre la represión de su lengua están a la orden del día en esta Comunidad Autónoma.

Son varios los catalanes que consideran que su territorio es uno de los que más contribuye al país en relación a lo que recibe, a niveles muy generales. Esto ha sido un factor que ha alimentado a esa percepción de un trato injusto a este colectivo por parte del gobierno de España. A todo esto también se le suma la negativa al Estatut de Autonomía en 2010 por parte del Tribunal Constitucional, lo cual fue la precuela de manifestaciones y rebeliones en las calles; uno de los casos más reconocidos fue el referéndum ilegal de 2017.

Pep Guardiola, una figura muy representativa del independentismo catalán

Pep Guardiola apoya el movimiento anti racista y lo compara con el movimiento independentista Ina Fassbender/dpa Ina Fassbender/dpa

Uno de los personajes públicos a los que, una figura clave de esta corriente política en Cataluña. En innumerables ocasiones, el actual entrenador del Manchester Citymediante eventos, declaraciones y escritos que han sido de lo más reconocidos por los españoles. Al haber manifestado repetidamente el bando en el que está, han ocurrido dos cosas diferentes:

Cuando se piensa en casos más reconocidos en los que Guardiola ha estado completamente involucrado con esta idea fue el del artículo que firmó a favor del derecho a decidir en el periódico ‘The Independent’. Varios de los aspectos más destacados de este escrito fueron que "los catalanes solo quieren votar” o "queremos votar para decidir qué tipo de relación queremos establecer con España en el futuro”. A su vez, se plasmó la idea de que, tal como ocurrió con Escocia en su momento, solo se quería someter a la democracia a una corriente que era cuestión de dignidad, no de secesión ni tampoco de independencia. Subrayaron que "respetaremos el deseo de la mayoría sea cual sea el resultado".

"Las leyes nos decían que teníamos que jugar con la Selección Española"

Tanto en su vida personal como en su trabajo, el antiguo míster del FC Barcelona ha sido preguntado sobre este tema y, normalmente, sus respuestas han sido de lo más naturales y siempre a favor del movimiento. Otro de los ejemplos más destacados fue el de unas declaraciones en una rueda de prensa en septiembre de 2016, momento en el que fue preguntado por el propio independentismo. "A nosotros nos gustaría hacer lo que Inglaterra permitió a Escocia, que la gente pudiera votar y decidir por sus futuro y el de su gente", explicó.

En su etapa de juventud, cuando fue jugador de fútbol, Pep tampoco ocultó sus creencias a sus compañeros de selección cuando fue convocado por 'La Roja'. En 2005 aseguró que, en caso de existir un estado catalán, habría jugado con la selección catalana. "Las leyes nos decían que teníamos que jugar con la Selección española. Me convocaban y tenía que asistir, pero no podía renegar de lo que uno siente, de lo que ama, y yo me siento muy ligado a mi país: Cataluña", declaró.

"Yo no decidí ser catalán"

Más frases polémicas de Guardiola pueden ser "pedimos que nos ayuden a enfrentarnos a los abusos de un Estado autoritario", la de "los catalanes somos víctimas de un Estado que puso en marcha una persecución política impropia de una democracia", o "somos de un sitio, de un país llamado Cataluña que está ahí arriba, que pinta muy poco".

Sin embargo, otra de las declaraciones que sorprendieron al público fue las relativas a Cataluña y al lugar de nacimiento. De nuevo en una rueda de prensa y en un video recogido por el diario 'Sport', el exfutbolista presentó "la cosa en la que ningún ser humano puede intervenir: dónde nacemos". El momento más sorprendente llegó cuando Guardiola dijo que él no decidió ser catalán.

Respondiendo a un periodista de origen inglés que le realizó una pregunta, el entrenador de origen catalán expuso lo siguiente: "Yo no decidí ser catalán y tú no decidiste ser inglés. No me gusta que se me critique solo por el hecho de haber nacido en un sitio, como si uno pudiera intervenir en eso". La respuesta por parte del entrenador y exfutbolista concluyó indicando que no es culpable de ser catalán, sino que nació allí.