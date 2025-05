Las razones por las que Úrsula Corberó decidió dejar de trabajar en Cataluña cuando era joven: "A mi me gusta ser libre"

Uno de los personajes públicos más destacados en España es Úrsula Corberó, quien es una de las actrices más reconocidas tanto dentro como fuera de nuestro país. A sus 35 años, Corberó puede fardar de una carrera profesional impecable, brillante e imparable, ya que se ha consagrado como una de las figuras de referencia en el mundo de la interpretación en todo el mundo.

Sus inicios en las pantallas dieron comienzo a principios del año 2000 en España y, una vez desplegó su talento cumpliendo con el rol de diferentes personajes, los directores de los mejores castings no tardaron en contactar con ella. Su primer papel consagrado llegó en 2008 de la mano de la prestigiosa serie 'Física o Química', una de las producciones más importantes a nivel nacional; de hecho, es considerada una de las mejores series españolas por parte de la audiencia.

A partir de ahí y a raíz de varias participaciones en otros trabajos, llegó una oportunidad que no podía rechazar y con la que se convertiría en una gran estrella a nivel mundial; 'La Casa de Papel'. Desde 2017 hasta 2021, Úrsula protagonizó esta historia creada por Álex Pina, una serie que además fue comprada por la empresa mundial Netflix. Sin lugar a dudas, esto fue su catapulta a convertirse en un fenómeno global, ya que ha trabajo en proyectos internacionales como 'Snake Eyes' o 'Lift'.

Úrsula Corberó eleva el look sporty chic en la presentación de su nueva película, 'El Jockey', en Madrid Europa Press

Fue criticada por usar el catalán antes que el castellano

Al ser una de las figuras más reconocidas en el mundo, todo aquello que diga o las cosas sobre las que opine serán sometidas al más estricto análisis del público y podrá desencadenar en elogios o en críticas. Para aquel lector que no lo sepa, Corberó nació en Sant Pere de Vilamajor, un pueblo de la provincia de Barcelona, Cataluña. En este sentido, uno de los factores por los que la actriz puede ser criticada es por emplear el catalán antes que el castellano en sus conversaciones; de hecho, así ha sido.

En 2023, durante una entrevista de radio para RAC1 en la que presentó el que sería el próximo lanzamiento de su nueva serie: 'El cuerpo en llamas', la actriz fue juzgada negativamente por su identidad catalana y por el propio uso de la que es su lengua cooficial. La polémica se generó a raíz de un vídeo en el que se mostraba a Úrsula hablando en catalán en vez de en castellano, algo que generó cierta controversia por parte de la audiencia en las redes sociales.

Varios radicales expusieron que esto era una falta de respeto al idioma y que el hecho de que una persona de un país en concreto hable más de dos lenguas sería un problema, ya que "en un país donde existe bilingüismo la lengua más débil acaba desapareciendo", aseguraban. No obstante, la declaración más destacada fue la de otro usuario en la plataforma Twitter, quien aseguró que estaba atacando a la lengua oficial de España. "Qué puñetísima vergüenza que a Corberó ahora tengamos que permitirle y reírse, en hora punta, de esa bilingüización y dialectización deliberadas contra la lengua. Es un insulto."

Ante unas duras acusaciones de bilingüización y dialectización deliberadas, su respuesta fue clara. Explicó que en ningún momento se enteró de las críticas que la estaban rodeando y que lo único que le define a ella misma a ser libre. "A mí me gusta ser libre y hablar el idioma que me va bien, que me gusta, y en cada momento lo que me hace sentir más a gusto", apunta.

Úrsula Corberó sobre trabajar en Cataluña: "Lo he intentado, pero no se ha podido dar"

Corberó nació en Sant Pere de Vilamajor en 1989, y desde muy joven mostró una fuerte inclinación hacia la interpretación. Con solo 6 años, comenzó a participar en anuncios publicitarios, lo que marcó el inicio de su carrera. Pero llegar a donde está hoy, requirió mucho sacrificio y pruebas difíciles que junto a su familia supo enfrentar y superar.

Durante sus inicios, comenzó trabajando en su tierra natal, Cataluña. Desde muy joven, con tan solo 14 años de edad, ya se dejaba ver en proyectos como 'Mirall trencat' o 'Ventdelplà'. No obstante, desde que se fue a 'Física o Química', ya no se la ha vuelto a ver realizando ningún trabajo donde nació. La actriz explicó que "lo he intentado. Un par de cosas han estado a punto de salir, pero al final por fechas no se ha podido cuadrar".

Lo que estaba claro era que a Úrsula le fascinaba la interpretación desde que era muy pequeña, ya que cuando tenía seis años ya comenzó a asomarse en proyectos relacionados con anuncios publicitarios, lo cual fue el primer paso que desencadenaría en una trayectoria llena de elogios y premios. No obstante, para llegar a lo que es a día de hoy, tuvo que realizar diversos sacrificios y enfrentarse a unos desafíos de los más complejos, sobre todo para una persona que todavía era muy joven. Para hacerse un hueco en el mundo de la televisión, tuvo que abandonar la tierra que tanto quería y comenzar una vida nueva, una vida de la que ahora son testigos cientos de personas.

Sobre el independentismo

En cuanto al tema del independentismo, Úrsula Corberó no tiene una opinión consagrada del todo, ya que piensa que la información "está manipulada" y que no puede valorar subjetivamente sobre un tema delicado en la sociedad sin ser del todo conocedora. "Lo que siento es que la información y las noticias están tan manipuladas que ya no sé a quién creer. Uno dice una cosa y otro lo contrario. Es un tema muy delicado, Sinceramente, no sé si lo soy o no", afirmó.