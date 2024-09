Getafe inicia las pruebas de su Zona de Bajas Emisiones (y anuncia sanciones)

El Ayuntamiento de Getafe ha puesto en marcha, todavía en pruebas, su nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un área de poco más de un kilómetro cuadrado de superficie que estará restringida a los vehículos más contaminantes, aunque las sanciones no llegarán hasta enero de 2025.

La nueva ZBE de Getafe, según se hace eco Efe, tiene como objetivo reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la ciudad y, aunque no afectará a los residentes en la zona ni a los pequeños comercios, establecerá restricciones para los vehículos más contaminantes que circulan por el municipio.

El Ayuntamiento ha instalado 120 cámaras para monitorear el tráfico y verificar el cumplimiento de las normativas dentro de esta nueva ZBE, que está delimitada por la calle Ilustración, calle Madrid, avenida Juan de la Cierva, M-406, calle Ferrocarril y Paseo de la Estación, aunque estas vías no se verán afectadas.

Los empadronados en esta zona podrán acceder con cualquier vehículo mientras que para el resto de residentes en el municipio habrá restricciones a los vehículos sin distintivo ambiental y deberán pedir una autorización temporal por un año los distintivos B y C, siempre que estén domiciliados en Getafe.

Más del 70 por ciento de los turismos de Getafe tienen distintivo ambiental B o C, mientras que un 22 por ciento no tienen ninguno y solo el 7 por ciento disponen de las etiquetas Cero o Eco con las que no hay ningún tipo de restricciones, independientemente de donde se esté empadronado.

La Ordenanza Reguladora contempla multas de 200 euros por incumplir la prohibición de circular o aparcar en el interior de la ZBE, que podrá incrementarse en un 30% en caso de reincidencia, es decir, si se ha cometido en el plazo de un año más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así se haya declarado por resolución firme.

A partir de este mes, período de funcionamiento en pruebas, se comenzarán a emitir avisos a aquellos vehículos que no cumplan con los requisitos de la ZBE, aunque las sanciones no entrarán en vigor hasta enero de 2025 para los vehículos más contaminantes no empadronados en Getafe.

Los residentes empadronados en la ciudad no se verán afectados hasta 2028, siempre y cuando cumplan con los estándares ambientales requeridos.

Desde abril, los residentes de Getafe pueden acceder a la plataforma zbe.getafe.es para obtener información detallada sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que se está implementando en la ciudad.

El proyecto de la ZBE cuenta con un presupuesto de más de 2 millones de euros, con el 90 % procedente de Fondos Europeos y el Ayuntamiento continuará trabajando en colaboración con los pequeños comerciantes y la comunidad educativa para garantizar una transición suave y ordenada hacia una movilidad más sostenible en la ciudad.