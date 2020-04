¿Qué tramites del automóvil puedo realizar desde casa?

El confinamiento en casa nos deja mucho tiempo libre que podemos aprovecharlo para realizar gestiones a través del ordenador que luego nos ahorrarán tiempo cuando la situación se normalice. En el caso de su automóvil, le contamos algunos de los trámites que podemos seguir realizando online, sin necesidad de salir de casa.

Si, por ejemplo, está pensando en comprar o vender su coche, en la sede electrónica de la DGT puede encontrar información y descargar los impresos necesarios para realizar la transacción. También podrá averiguar si el vehículo que tiene que vender, o que quiere comprar si el que desea es de segunda mano, tiene los impuestos locales y la ITV al día, su distintivo ambiental y una idea aproximada del estado en el que se encuentra. En cuanto a la documentación, a través de la web puede descargarse e imprimir en casa el impreso general, el de cambio de titularidad y la notificación de venta.

Otra gestión que es posible realizar “online” es cambiar la titularidad del vehículo a través del registro electrónico del punto de acceso general de la Administración. La solicitud debe realizarle el comprador. Se necesitará el impreso de solicitud de la transferencia, así como el justificante de haber pagado las tasas correspondientes. En este canal, asimismo, encontramos otros servicios relativos a las altas, bajas y rehabilitación de vehículos, cambio de domicilio y matriculaciones.

Respecto a estos últimos apartados, imprescindibles para poder circular con su nuevo automóvil adquirido en el mercado de vehículos usados, en el portal de la DGT se puede encontrar el impreso oficial. Para estos trámites el propietario deberá acreditar su identidad, aportar la tarjeta de ITV, el justificante del pago de la tasa correspondiente y del Impuesto de circulación. Una vez cumplimentados todos estos trámites, se te entregará su permiso de circulación.

Además, deberá contar con un seguro para el automóvil, que para circular deberá tener, al menos, un seguro de responsabilidad civil, es decir, el obligatorio. Para agilizar este trámite se puede acudir a un comparador de seguros o acudir a su agente libre o directamente a la sociedad aseguradora. En el primer caso, los comparadores son herramientas que permiten comparar precios de diferentes compañías “online” y brindan asesoramiento telefónico (en función de si nos convienen unas coberturas u otras, el tipo de conductor que somos, nuestra experiencia al volante y otros factores). El proceso de contratación termina con una llamada y en algunos casos se pueden conseguir grandes ahorros en la póliza contratada.

Si estos días ha tenido un accidente de coche, debe saber que algunas compañías aseguradoras ofrecen servicios de peritaje “online”. En estos casos, el perito evalúa los daños del coche y calcula la indemnización correspondiente valiéndose de fotografías o vídeos que puede hacer usted mismo y enviárselo. La gestión se lleva a cabo a través de la web o de una app específica, donde se presenta el parte, las imágenes y toda la documentación necesaria para el peritaje digital. Esta práctica se suele utilizar en casos de sinestros leves y normalmente las compañías o su agente de seguros tendrá este sistema operativo.

Pago de multas

La DGT y sus multas no descansan en este estado de alarma y a través de la página de Tráfico puedes consultar si tienes multas pendientes y en qué estado se encuentran. Además de pagar la sanción, podrás presentar una alegación o recurso, e identificar el conductor que conducía tu vehículo en el caso de que hubiera un radar y no fueras usted al volante. Otros trámites que están disponibles son solicitar la devolución del pago de una multa y consultar si tienes alguna pendiente y no te han podido localizar.

En la web de la DGT también podrá consultar sus puntos, obtener un duplicado del permiso de conducir, averiguar en qué estado se encuentra la tramitación de su permiso de conducir, consultar las notas del examen si ha sido reciente, cambiar la dirección para notificaciones y obtener el permiso internacional necesario para conducir fuera de la Unión Europea. La plataforma, asimismo, pone a nuestra disposición tests de exámenes y cursos de recuperación de puntos.