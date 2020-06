Bosch lanza la llamada automática de emergencia para motos

El proveedor mundial de tecnologías y servicios Bosch ha lanzado un sistema de llamada automática de emergencia para motocicletas, que alerta a los servicios de emergencia a través del ‘smartphone’ del conductor. En un comunicado, Bosch ha explicado que esta innovación, denominada Help Connect, utiliza un algoritmo inteligente de colisión, instalado en la unidad de sensores de la moto, para detectar accidentes. A través de una aplicación para ‘smartphone’, Help Connect transmite información sobre el conductor y el lugar del accidente al Centro de Servicio de Bosch y, desde allí, a los servicios de emergencia para ayudarles a encontrar a la víctima más rápidamente. “Cuando ocurre un accidente, cada segundo cuenta. Cuanto más rápido reciban asistencia los motoristas, mayores serán sus posibilidades de sobrevivir. El riesgo de morir en un accidente sigue siendo 20 veces mayor para los motoristas que para los conductores de automóviles”, han subrayado desde Bosch. Según sus cálculos, un mensaje automático de este tipo puede reducir a la mitad el tiempo que tardan los servicios de rescate en llegar al lugar del accidente. “Con Help Connect incorporamos un ángel de la guarda digital a la amplia cartera de sistemas de seguridad para motos de Bosch”, ha indicado el miembro del consejo de administración de Bosch, Harald Kroeger.