«Si la crisis continúa habrá que reducir empleo en la industria del motor» 

Con casi treinta años de experiencia en el grupo Daimler Benz, Roland Schell es uno de los ejecutivos alemanes de la industria del automóvil con mayor experiencia en distintos mercados, ya que ha ocupado puestos de máxima responsabilidad en países como Francia, Italia y, en estos últimos años, Portugal y España. En nuestro país, la firma de la estrella no sólo ocupa un lugar de prestigio en las ventas de coches de lujo, donde es líder del mercado, sino que también cuenta con una importante planta de producción en Vitoria.

–¿Cómo ve la evolución del mercado nacional este año que empieza?

–Todo depende de cómo evolucione la situación del covid, ya que esta es una circunstancia que tiene gran impacto en el mercado. Es importante que la gente pueda salir de sus casas y pueda visitar los concesionarios. Hemos visto que antes de Navidad el mercado funcionó muy bien, sobre todo, en lo que se refiere a la demanda de los nuevos híbridos enchufables, que se han convertido en las estrellas de la marca. En el presente año estamos asistiendo a mayores impactos sobre la economía. Si la pandemia retrocede gracias a las vacunas y podemos volver a una normalidad sin toques de queda ni confinamientos, hacia el mes de abril creo que podemos volver a una situación más normal, lo que supondría que podríamos crecer en comparación con el año pasado. Sabemos que los primeros meses serán a la baja, ya que en 2020, enero y febrero fueron meses muy buenos, pero este año la situación es diferente. Estimo que el primer trimestre asistiremos a cifras de ventas mucho más bajas, pero a partir de abril, si, además, se producen impulsos por parte del Gobierno, podremos asistir a un buen crecimiento durante el resto del año para cerrar el ejercicio con un incremento de entre el 10% y el 15%. Pero claro, todo depende del momento en que la situación vuelva a estar estable.

–¿Cómo afectará a las ventas el incremento del impuesto de matriculación? ¿Y concretamente a Mercedes?

–Estamos asistiendo a una tendencia por parte de los compradores de nuestra marca hacia la elección de modelos híbridos enchufables. (PHEV). Y claro, en los modelos con motorización PHEV el impuesto de matriculación es mucho más bajo que en otras motorizaciones. Nuestro objetivo es incrementar las ventas de los híbridos enchufables en un 50%, lo que significa un enorme crecimiento.

–¿No habría sido más oportuno un impuesto al uso y no a la compra?

–En general creo que ya tenemos bastantes impuestos en la industria del automóvil. El problema es que se acumulan impuestos sobre los coches, además del 21% del IVA. Son demasiados sobre una industria que tiene mucha presión en estos momentos. Si la cosa sigue así, en toda Europa vamos a tener que reducir los puestos de trabajo. Si nos suben los impuestos en un momento de crisis profunda y con un mercado a la baja, no podremos mantener los niveles de producción y de empleo. No hay que olvidar que España es el segundo productor de coches de Europa.

–¿Ha servido para algo el Plan Renove? ¿Debería haberse ampliado cambiando las condiciones?

–El Renove ha sido un caos. Su operativa ha sido demasiado complicada para los usuarios y los concesionarios y la prueba de ello es que la aplicación de este plan no ha funcionado. Se publica un decreto y llegan los compradores a los concesionarios interesándose por él y resulta que no estaba operativo en muchos casos. El sistema no era operativo.

–Los coches eléctricos puros sólo representan el 2,1% del total del mercado. ¿Qué falta para que crezcan las ventas de este tipo de motorización?

–En mi opinión, para que el mercado de coches eléctricos funcione hacen falta dos condiciones: infraestructura de recarga e incentivos a la compra. Mercedes, y también el resto de las marcas, tenemos coches 100% eléctricos, pero faltan puntos de recarga. Los «walbox» o cargadores rápidos de particulares están bien, pero para instalarlos necesitas un garaje propio y una instalación, lo cual no es operativo para la mayoría de los españoles. Si queremos tener un 10% del parque de eléctricos, lo que equivale a unos 100.000 coches anuales, sería necesario instalar unos 50.000 puntos de recarga cada año de una potencia de unos 135kw para poder recargar un 70% de la batería en unos 20 minutos y no tenerse que detener cuatro o cinco horas. Por otra parte, habría que incentivar la compra de coches eléctricos con una estrategia estatal clara a medio y largo plazo, que ahora no tenemos. Yo propondría rebajar el IVA y dejarlo en un 10% para los eléctricos y un 15% para los híbridos ya que estos últimos, al menos en nuestra marca, disponen de una autonomía de hasta 100 kilómetros, que son más que suficientes para el uso.

–Si no se recupera fuertemente el mercado, ¿los actuales ERTE de las redes comerciales y la industria se convertirán en ERE? ¿Cómo afectará a la fábrica de Vitoria?

–Respecto a los concesionarios, nuestra red está por el momento fuerte y sana ya que, cuando empezó la crisis, todos hicieron los cambios necesarios. Se han digitalizado, operan con normalidad «on line», han trabajado en la gestión de la postventa y cumplen todas las reglas sanitarias. Pero si ese extiende la actual situación de la pandemia más allá del mes de abril, tendrá un impacto negativo en la red comercial. Y lo mismo puede decirse para la fábrica de Vitoria. Hasta ahora no hemos hecho despidos y esperamos que el mercado vuelva a reactivarse a partir de marzo o abril. Si no, habrá que adaptar la producción al volumen de ventas. Por el momento, los ERTE son soluciones temporales, pero si tenemos una fuerte bajada de ventas, deberemos adaptar la producción al volumen del mercado.