Un día con Marc ter Stegen y su híbrido enchufable

Empezar un buen día para Marc ter Stegen comienza por tomar un buen café. “Al menos lo intento”, comenta sonriendo. El portero del FC Barcelona intenta cumplir con sus rutinas diarias cuando no tiene que viajar para disputar un partido: desayunar, ir a entrenar, pasar tiempo con su familia... Pero en esta ocasión, en su día a día hay una novedad, ya que por primera vez va a los entrenamientos con su nuevo coche, el CUPRA Formentor e-HYBRID.

Una nueva rutina

Después del desayuno se prepara para ir a entrenar. Vive a unos 25 kilómetros de la Ciutat Esportiva del Barça, por lo que utiliza su propio vehículo para desplazarse. Como embajador de CUPRA, esta vez lo hace al volante de su coche híbrido enchufable, el CUPRA Formentor e-HYBRID, y añade una nueva rutina a su vida: comprueba en el cargador, que tiene instalado en el garaje, que el coche está completamente cargado. Ya está listo para ponerse pone en marcha. “Es realmente sencillo y cómodo. Lo conecto por la noche y por la mañana ya está cargado”, asegura el guardameta.

El camino hacia el entrenamiento, en modo eléctrico, también es distinto. “Es una sensación muy diferente. Cuando toqué por primera vez el botón para arrancar pensé, algo he hecho mal, porque no hace ningún ruido -bromea- Pero te acostumbras muy rápido, porque es muy silencioso”. Ter Stegen utiliza estos momentos para concentrarse, sobre todo cuando juega en el Camp Nou. “Antes de un partido tengo poco tiempo para concentrarme, así que durante el trayecto pienso en cómo será el encuentro, en el oponente, en cómo plantearlo con la información que tengo de él. También me gusta escuchar música. Eso me ayuda a centrarme”.

Cada día muchos aficionados lo esperan a él y a sus compañeros de equipo en las inmediaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Ter Stegen intenta siempre mandarles un saludo desde el coche para agradecerles su apoyo. Después de unas horas entrenando, emprende el camino de vuelta. El Formentor e-HYBRID cuenta con una autonomía de 55 kilómetros en modo eléctrico, así que no ha tenido que recargarlo. “Esto es lo que estaba buscando. Para mí es muy fácil ir siempre en modo eléctrico. Y si me apetece puedo utilizar la potencia combinada de los dos motores con el modo CUPRA tan solo pulsando un botón e incluso reservarme batería por si quiero ir a la ciudad”. En sus viajes de regreso de los partidos, el tiempo en el coche es para hablar con su mujer. “Lo primero que hago es llamar a mi esposa. Le digo que estoy en camino, que llegaré a una hora y hablamos del partido. Ella me dice cómo me ha visto, lo que ha hecho mi hijo y si ya se ha ido a dormir”.

Formas diferentes de vivir la ciudad

Durante su tiempo libre a Ter Stegen le gusta pasear por el centro de Barcelona. “Cuando las restricciones del COVID lo permiten, nos gusta ir al centro, pasear con el niño y descubrir sitios. Así que intentamos ver lugares diferentes, tomar un café o simplemente pasear”, afirma el jugador del FC Barcelona.

Pequeños pasos que suman. Ya en casa, conecta de nuevo el coche a su cargador y así tenerlo listo para cuando lo necesite. Para él era muy importante tener un coche con el que poder circular sin emisiones. El embajador de CUPRA trata de aportar su grano de arena en la lucha contra el cambio climático con pequeñas acciones. “En casa no usamos botellas de plástico. Me molestaba mucho ver la cantidad de botellas que usábamos, así que tenemos un dispensador de agua. También compramos comida de proximidad, incluso el café. Es muy importante ver lo que realmente hacemos con el mundo. Tenemos que cuidarlo mejor de lo que estamos haciendo ahora. Creo que es una cuestión de todas y cada una de las personas que podemos marcar una pequeña diferencia. Hacer pequeños pasos es mejor que no hacer ninguno”, concluye Ter Stegen.

