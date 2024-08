Dacia revoluciona el mercado de los eléctricos con el Spring 2025

La movilidad eléctrica es un paso en la sociedad que no tiene vuelta atrás. A día de hoy, es la mejor opción que existe para moverse por la ciudad y no está muy lejos para serlo también en carretera, donde todavía ofrece algunas dudas respecto a los vehículos de combustión, más que nada, por la falta de infraestructura en la que el Gobierno va con una o dos vueltas perdidas respecto a Europa. Eso sí, esto no significa que no se pueda. ¿Es cara la movilidad eléctrica? Pues marcas como Dacia demuestran que no lo es, es más, todo lo contrario. Su modelo Spring, cien por cien eléctrico, tiene ahora una promoción que refleja la clara apuesta del Grupo Renault, a quien pertenece, por esta clase de coches.

Spring Dacia

¿En qué consiste?

En pagar 55 euros al mes durante tres años. Nada más, sin entrada. Sin letra pequeña. Para llegar a esta enorme facilidad los responsables de la marca, con Francisco Hidalgo a la cabeza en la dirección general, idearon el siguiente plan: fijar una “entrada” de unos 6.928 euros que no es real porque se trata de la cifra que pueden concederte cuando adquieres un eléctrico solicitando la ayuda del Plan Moves. Dacia espera hasta un máximo de 18 meses para hacer efectiva esta cantidad, ya que es el tiempo máximo establecido para que la ayuda se lleve a la práctica. Mientras tanto, y con un máximo de 36 meses, pagas 55 euros de cuota y al final de este tiempo hay tres opciones. Entregar el coche y coger otro, adquirirlo por unos 10.000 euros o, al menos recomendable, escoger otra opción de movilidad y fabricante.

Spring Dacia

Esta promoción es válida para la versión base del Spring de 2025, que tiene un acabado denominado “Expresion” y un motor que rinde una potencia equivalente a 45 cv con una autonomía de 225 kilómetros. Según datos recogidos por Dacia, los usuarios de este modelo hacen una media diaria de 37 kilómetros, por lo que en muchos casos sólo sería necesario realizar una carga una vez a la semana y en el horario más ventajoso, ya que se podría programar, sobre todo, si optamos por instalar un punto en nuestra casa si cuenta con garaje colectivo o espacio para ello. Como nos referíamos antes, este nuevo Spring ha sido actualizado en todos los sentidos ya que tiene una estética que sigue la acertada tendencia de diseño del Duster. Ahora el Dacia es más llamativo, más moderno. Incluso en el interior. Abandona definitivamente el carácter de “low cost”, aunque en algunos aspectos todavía tenga alguna reminiscencia. Se comercializa en dos versiones mecánicas, 45 y 65 cv, aunque ambos tienen la misma autonomía. Puede cargar hasta un máximo de 30 kW por lo que en un punto rápido podría alcanzar el 80% de su batería en 56 minutos y si partimos del 20% en sólo 45 minutos.

El coche es perfecto para aquellas personas que buscan una movilidad urbana sencilla, rápida y práctica, porque el Dacia tiene una longitud de 3,7 metros y una anchura 1,58 metros, algo que tiene sus ventajas a nivel de agilidad y conducción, pero que por dentro se nota, sobre todo, porque vas sentado muy pegado a las puertas y muy cerca del otro pasajero. No hay una opción mejor por este precio ya que, sin demasiados adornos, el Spring dispone de elementos de seguridad como el frenado de emergencia, el reconocimiento de señales y conectividad total. Si solo vas a circular por ciudad, la primera opción es válida y si lo vas a combinar con algo de carretera, la variante de 65 cv es la más recomendable.