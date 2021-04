Drástica caída de los positivos en la Región de Murcia que suma 19 afectados y ningún fallecido por covid

El Servicio de Epidemiología de la Región de Murcia ha notificado este lunes 19 nuevos casos positivos de contagios de coronavirus. Según ha comunicado el consejero de Salud, Juan José Pedreño, todo ello en una jornada en la que no se ha notificado ningún deceso como consecuencia del virus, por lo que el número de víctimas mortales que han perdido la vida en la Región desde el inicio de la pandemia se sigue situando en 1.591.

Según datos ofrecidos por la Consejería, de los 19 afectados 9 corresponden al municipio de Murcia, cuatro a Caravaca de la Cruz, y el resto se han repartido en Alcantarilla, Archena, Cartagena, Fuente Álamo, Lorca y San Pedro del Pinatar. Con estos casos, el número de afectados activo se sitúa ya en 673. U

En cuanto a la presión asistencial, se ha detectado un leve repunte en los ingresos, tras notificar 77 pacientes en camas hospitalarias durante este domingo, dos más que el día anterior, y de los que 18 se encuentran en las UCI.

Por su parte, el número de personas curadas, que han superado la enfermedad, se ha situado este viernes en 108.024, al tiempo que siguen aumentando el número de pruebas realizadas para detectar el coronavirus. Así, ya se han hecho 1.023.518 test PCR y de antígenos, así como otros 107.593 test de anticuerpos.