El Café El Sur acoge este lunes la presentación del poemario ‘Here’s looking at you’ de Harvey Townshend

El Café El Sur de Murcia acoge este lunes, a partir de las 21.30 horas, la presentación del poemario ‘Here’s looking at you’ del escritor americano Harvey Townshend. Será dentro del ciclo de los ‘Lunes Literarios’ y contará con la presencia de Pedro Ruiz a la guitarra y Javier Tortosa, traductor y prologuista de la obra.

Harvey Townshend (Albert Lea, Minnesota, 1971) aprende, con apenas cinco años, a tocar de oído Red River Valley en una flauta Honner de madera de cedro. Este hecho, junto con el de no ser capaz de mantenerse erguido sobre unos patines, marca el devenir de buena parte de su infancia y adolescencia.

Superada la educación secundaria, marcha a Boston y consigue una licenciatura en Literatura Inglesa por la Universidad de Massachusetts, tras la que pasa de puntillas por diversos trabajos de dudosa proyección, hasta verse envuelto en un escabroso suceso que no viene al caso.

Hastiado de caminar sin dejar huella, decide regresar a su pueblo natal para establecerse de manera definitiva en la casa que perteneció a sus abuelos, no sin antes despedirse de la realidad underground, junto con Dean Moriarty, en un viaje de costa a costa del país, atravesando la práctica totalidad de estados norteamericanos. Es en el trascurso del mismo donde se inicia en el mundo de los viajes astrales.

Su carrera literaria, totalmente inédita, comienza a tomar forma precisamente en uno de esos desplazamientos incorpóreos, tras conocer a Javier Tortosa (España), persona afín a Harvey en devociones e inquietudes.

Después de varios encuentros astrales, en los que terminan forjando una entrañable y confidente amistad, ambos reconocen sus limitaciones como literatos de manera individual y sellan un acuerdo tácito por medio del cual Harvey trasladará sus ideas y experiencias a la tinta y al papel de su alter ego en el otro lado del charco. ‘Trazos en falso’ (2017, Boria Ediciones) y el presente ‘Here’s looking at you son’ el resultado del citado acuerdo hasta la fecha.