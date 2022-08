Cómo prevenir los robos en domicilios: Estas son las recomendaciones policiales para los ciudadanos murcianos

Si has perdido tus llaves o acabas de mudarte, cambia las cerraduras .

Cuida que la abundancia de correo en tu buzón no delate tu ausencia : pídele a algún vecino de tu confianza que te lo retire con frecuencia.

No cuentes ante desconocidos ni en Redes Sociales tus planes de veraneo : podrías dejarles demasiadas pistas si sus intenciones no son buenas.

Todo lo que en tu vivienda transmita apariencia de estar habitada, será un seguro de prudencia muy eficaz: no bajes del todo las persianas, y valora instalar un reloj programable que ilumine la vivienda por zonas , encendiendo y apagando luces y algunos electrodomésticos de la casa en horarios distintos...

Si ves la puerta de tu domicilio abierta o una ventana rota, no entres. Llama inmediatamente a la Policía y no toques nada del interior para no destruir posibles pruebas.