«Sánchez nos quiere más mediocres. Feijóo plantea un futuro con políticas de libertad»

Con 25 años ya tiene marcado su futuro en la política murciana. Antonio Landáburu es el candidato único al XIV Congreso Autonómico de Nuevas Generaciones del PP en la Región de Murcia (NNGG) el próximo 15 de octubre tras presentar 714 avales (se necesitaban al menos 85). Concejal del PP de Águilas y estudiante de Derecho en la UCAM, siempre ha destacado en su entorno por su vocación y liderazgo. «Siempre fui el delegado de la clase», confiesa.

¿Cómo encara el Congreso?

Con mucha ilusión. Hace un año Bea Fanjul me encargó el reto de coger las riendas de NNGG en un momento en el que la organización se encontraba en una situación un poquito delicada, tras la dimisión de su anterior presidente por motivos laborales. Lo hice para demostrar a los jóvenes que somos quienes mejor los representan, y desde hace un año trabajamos para que las ideas y valores que representamos evolucionen conforme lo hace la sociedad. No nos podemos quedar estancados no ya en el siglo pasado, sino en la década pasada. El planteamiento es el de trabajar por ilusionar y conectar con esa mayoría de jóvenes que están huérfanos políticamente, al tiempo que intentamos solucionar sus problemas.

¿Qué problemas centran las preocupaciones de los jóvenes?

Durante todo el verano hemos hablado con los jóvenes a través de la campaña «Mójate por la Región» y hemos visto que el principal problema son las zancadillas que nos pone el Gobierno de Pedro Sánchez. Están intentando que seamos más mediocres, que estemos menos preparados. Que seamos una isla ferroviaria, por ejemplo, es un lastre para el desarrollo social.

Los jóvenes exigen que la política no se estanque en la década pasada

Empleo juvenil, vivienda, ocio... ¿Qué medidas tiene previstas en su programa para cubrir estos ámbitos?

Son materias fundamentales para NNGG, para construir un futuro en libertad. Tenemos que trabajar en pro del empleo y de que los jóvenes puedan acceder a una vivienda digna pero sin que nadie nos diga qué vivienda, que nadie decida por nosotros. Contamos con que el Gobierno regional ha sacado medidas como el aval de vivienda joven, para que seamos nosotros mismos quienes decidamos nuestro futuro, y que a través de nuestro esfuerzo hagamos esto posible. Quiero formar parte de una generación que esté preparada, frente a la «generación perdida» que quiere Sánchez, que se promociona con los suspensos. Yo quiero que se valore el esfuerzo y el sacrificio, y eso se consigue con políticas que hagan que los jóvenes creamos aún más en nosotros mismos.

¿Qué papel juegan los jóvenes en el escenario político actual?

Ellos están cansados de los discursos fáciles, y quieren políticos que no les generen problemas, sino soluciones, tal y como lo hace el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, frente a Pedro Sánchez y su empeño en hacer una serie sobre su vida con el dinero de todos los españoles. Los jóvenes están cansados de todo eso, y quieren sentirse partícipes desde la política. Y para eso existe NNGG, la mayor organización político-juvenil de España y de la Región.

Trabajaremos para que NNGG sea una organización en la que se pueda discrepar sin crispar

¿Cuenta con el apoyo de López Miras para estar al frente de la organización?

El presidente Fernando López Miras nos demuestra a diario que nos tiene en cuenta en este partido. Para mi lo importante es que cuento con el apoyo de los afiliados. Hace unos días me reuní con el Comité Ejecutivo y les pedí su autorización para presentar mi candidatura a este Congreso. Cuento con el respaldo de la mayoría de los presidentes locales de los municipios. Ese es el mayor aval para mi, tener su su ilusión y su fuerza para intentar que esos municipios se tiñan de azul.

¿Cómo puede aplicar su experiencia como concejal de Águilas a la política regional?

La política municipal es de las tareas más bonitas que puede haber en política. Es la rama en la que estás más cerca de los vecinos. Es lo mejor para poder escucharlos y es lo que quiero transmitir en NNGG para conectar con todos. La accesibilidad de un concejal de un municipio relativamente pequeño te hace aprender a conectar con todos. Trabajaremos para que NNGG de la Región de Murcia sea una organización en la que se pueda discrepar sin crispar, y que sirva como faro de guía para los jóvenes de la Región.

¿Le dio algún consejo su antecesor Francisco García?

Con Fran tengo una brillante relación y la verdad es que todo consejo que me da es bienvenido. Uno de los primeros consejos que me dio fue que trabajara con la misma ilusión con la que empecé hace 7 años cuando me afilié. Tengo mi forma de ser, de hacer y de pensar. Tengo experiencia. He cometido errores, también algún acierto, y eso es lo que vengo a ofrecer. Les ofrezco todo lo que sé, lo que he hecho y todo lo que me queda por aprender, que es mucho.