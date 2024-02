Denuncian dos actos de odio contra la comunidad LGTBI en Murcia en menos de dos semanas

La asociación No Te Prives, perteneciente a la comunidad LGTBI de Murcia, ha denunciado este jueves un acto vandálico contra una de las placas situadas en la plaza de la Diversidad de Murcia. Según aseguran, se trata del segundo acto de estas características en menos de dos semanas, tras el destrozo del banco del Jardín Bohemia, situado en Santa María de Gracia. "Lamentamos y condenamos que los símbolos de la pluralidad en Murcia sean atacados".

"Estamos cansados de lamentar que la LGTBIfobia campe a sus anchas por la ciudad de Murcia, cuando hace justo una semana lamentábamos un nuevo destrozo del banco arcoíris de Santa María de Gracia".

Acusan, además, de que estos hechos están relacionados con Vox, después de que el líder de la formación murciana y vicepresidente "se enorgulleciera de una supuesta retirada de partidas destinadas a políticas LGTBI en los presupuestos regionales".

Desde la asociación No Te Prives quisieron recordar que los colectivos LGTBI+ de la Región "no ven un solo euro de los presupuestos regionales destinados a políticas. Y nos preocupa, como no puede ser de otra forma, que estos ataques a símbolos LGTBI+ puedan cometerse en un futuro contra personas LGTBI+. Por eso, volvemos a hacer un llamamiento a la responsabilidad de nuestros cargos electos para frenar el discurso de odio".

En este sentido, solicitan al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que "no permita ni un solo ataque más a nuestra comunidad, y también un posicionamiento firme a favor de los vecinos y vecinas LGTBI+ de la Región de Murcia y el arreglo de todo el material urbano vandalizado".

De la misma manera, ha pedido "respeto a otros símbolos abandonados en la ciudad, como un izado correcto de la bandera arcoíris en la misma Plaza de la Diversidad y el arreglo floral del memorial a las víctimas del SIDA en el Jardín de la Constitución".