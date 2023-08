El PP murciano se desmarca de Aragón: "Aquí solo hay una opción de Gobierno, y es del PP"

El pacto de gobernabilidad en la Región de Murcia sigue en punto muerto. El acuerdo alcanzado en Aragón en las últimas horas dejaba en el aire la posibilidad de entendimiento en la Comunidad murciana, ya que es la única en la que el PP y Vox quedan por cerrar un pacto que, de no producirse, abocaría a los murcianos a volver a las urnas en una repetición electoral. Pero el Partido Popular ha movido ficha y ha dejado claro que no cederá: apostará por un gobierno en solitario. "El PP consiguió el 43 % de los votos y está a tan sólo dos escaños de la mayoría absoluta. En Aragón el PP obtuvo un 35,5% de los votos, a falta de seis diputados para conseguir la mayoría absoluta.

Así lo han puesto de manifiesto fuentes populares, que han insistido en que en la Comunidad "no existe posibilidad de formar un gobierno alternativo, salvo que Vox se alíe con PSOE y Podemos porque el PP suma más que toda la izquierda. En Aragón, si Vox no vota a favor del candidato del PP, existe la posibilidad de un gobierno alternativo".

De hecho, inciden en que para la gobernabilidad, "solo es necesaria la abstención de Vox para que no haya un bloqueo a un gobierno del Partido Popular. En Aragón el PP necesita el voto afirmativo de Vox", recuerdan.

Uno de los mejores resultados de España

Pese a todo, fuentes del PP aseguran que seque facilite un gobierno y desbloquee a la Región de Murcia. Con el fin de facilitar ese acuerdo se le ha ofrecido a Voxpor la Asamblea como elautonómico y representación en la mesa del parlamento.

También sustenta su argumentario en los datos de las pasadas elecciones, en las que el PP regional "obtuvo uno de los mejores resultados de España, estando cerca de la mayoría absoluta, donde simplemente necesita la abstención de Vox y, sin embargo, es donde más elevadas son sus exigencias".

Por ese motivo, inciden en que en ningún caso, la Región de Murcia se puede comparar con otras autonomías, como Aragón, la Comunidad Valenciana o Extremadura: ", porqueque sume una mayoría alternativa. El PP en Murcia no necesita a Vox para gobernar, por tanto, si el PP no gobierna en Murcia no es porque no se llegue a un acuerdo, es porquela formación del único gobierno posible.