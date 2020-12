Todavía está grabado en nuestra memoria el hastag unidos #SalimosMasFuertes, con el que se nos bombardeó durante las 14 semanas del estado de alarma para hacer frente a la pandemia.

Ahora es momento de evocarlo, para comprobar si a la propaganda le siguieron las obras, y vemos que no estamos unidos, sino más separados y divididos que nunca... y más debilitados también. El Gobierno que martilleó nuestras conciencias con ese mensaje y otros similares, y que debería predicar con el ejemplo, solo dialoga y se relaciona con sus socios, y desprecia a la oposición. Lo dice todo el espectáculo de Sánchez el día de la Constitución no saludando al líder del PP, al que no le contesta ni las llamadas. En cuanto a Vox, sencillamente no existe, siendo la tercera formación del Congreso con 52 diputados. Todo su esfuerzo de comunicación va dirigido hacia los 53 escaños de Podemos, ERC y Bildu que le mantienen en el poder.

Para Sánchez, el interés general de España es su interés personal, y a éste se subordina el bien común de los españoles. El tándem Sánchez-Redondo aplica una estrategia política que tiene como único objetivo la conquista y pervivencia en el poder, y ello a cualquier precio. No hay ideología, ni principios, ni proyecto político que lo inspiren por detrás. En la política también existen los mercenarios: políticos que alquilan sus servicios a asesores y consultores para conseguir el poder deseado, sea éste el que sea, cueste lo que cueste. Es la política mercenaria.