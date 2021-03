Casado le preguntó ayer a Villacís qué tal estaba, el típico comentario cortés, y la vicealcaldesa le espetó que «como gobierno de la comunidad nos habéis jodido». La realidad es al revés, porque la puñalada en la espalda ha sido de Ciudadanos que presentó una moción de censura en Murcia traicionando a su socio. En estos tiempos en que se han puesto de moda los relatos y las fake news es bueno que no tomemos en serio las mentiras y las maniobras de supervivencia. Lo que sucede es el resultado del peligroso pacto entre Arrimadas y Sánchez, que una vez más ha estado brillante en su estrategia. El único ganador claro, por lo menos a priori, es el inquilino de La Moncloa que consigue que no se hable de la vacunación, los cierres perimetrales, la crisis económica y los problemas con Podemos. Es una operación de camuflaje parecida a la que montó Eisenhower para engañar a los alemanes antes del desembarco en Normandía. Lo más patético es que la hemos comprado con gran fervor. Pase lo que pase gana Sánchez.

No voy a negar que Villacís me cae muy bien y es más del PP que cualquier dirigente o militante de esa formación. Es muy buena política, inteligente y simpática, pero debería hacer autocrítica, porque el lío lo ha organizado el partido en el que transitoriamente milita. La traición perpetrada en Murcia no tiene fundamento para una actuación tan brutal como aliarse con el PSOE y Podemos. No hay que olvidar que los comunistas y antisistema participan del asalto a la capital murciana. Es un auténtico despropósito. La moción de censura socialista en Madrid no es algo nuevo, ya que formaba parte de la estrategia de Sánchez desde el mismo día en que Ayuso se convirtió en presidenta. Todos sabíamos que tenían localizados tres diputados de Ciudadanos que podían convertirse en felices tránsfugas porque odian al PP. No es una casualidad que hayan presentado una moción de censura en Castilla y León. Es verdad que no prosperará porque Igea es un político serio y responsable, enfrentado a la dirección nacional de su partido, al igual que Marín en Andalucía. La diferencia con respecto a Madrid es evidente, porque le sirve a Sánchez para provocar la gran crisis del centroderecha. Por cierto, es muy significativo que a Ciudadanos no le importe ir con los comunistas y antisistema amigos de los independentistas y los bilduetarras. ¡Qué cosas hay que ver!