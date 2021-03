El dato es el siguiente y lo conocemos todos: Unidas Podemos ha fichado e incluido es su lista electoral para su candidatura a la Asamblea de Madrid a Serigne Mbayé, Portavoz del Sindicato de Manteros. Ojo al dato, que existe un sindicato que reivindica conductas ilegales, y ello está directamente relacionado con otro dato que quizá muchos no conozcan y es que el término “top manta” se refiere a aquellos vendedores ambulantes, denominados manteros, de productos de imitación, piratas o falsificados. Una práctica que, a día de hoy, en nuestro país, no solo es ilegal, sino que, además, es delictiva, puesto que atenta contra la propiedad intelectual e industrial. Viene tipificada en los artículos 270 y 274 de Código Penal.

En ambos preceptos, el primero de ellos referido a la propiedad intelectual y el segundo a la industrial, se castiga, entre otras muchas conductas, la venta ambulante o meramente ocasional, al por menor, de estos artículos falsificados, con una pena de prisión de seis meses a dos años.

No obstante, por razones político criminales, en ambos casos, “atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días”.

Así que, nos guste o no, el “top manta” es ilegal y la actividad de los manteros delictiva. Y a muchos nos gusta. Y nos gusta porque los cantantes, por ejemplo, tienen derecho a los beneficios de sus canciones, de los cuales pagan impuestos, sin que nadie deba aprovecharse recurriendo a vías ilegales. De la misma manera que los fabricantes respecto de sus productos.

No es esto un exposición jurídica, sino tan solo una reflexión, en la que me pregunto si lo que se propone el que hasta hoy ha sido Vicepresidente Segundo del Gobierno de la Nación es provocar a los españoles, retar a las instituciones, reírse de nuestras leyes, dignificar a aquellos que reivindican el delito o tan solo se trata de que tal bombazo propagandístico es una muestra de que un Iglesias desacreditado, sin prácticamente apoyo, pasado de moda y a la desesperada, no sabe ya cómo impactar si no es acudiendo al escándalo social y a la provocación.

Contestando al tuit de Pablo Echenique diré que sí, que me imagino “un Madrid gobernado por gente así”. Y los autores, fabricantes, distribuidores y comerciantes seguro que también se lo imaginan.

Imaginarse, por otro lado, un Madrid gobernado por personas sin una mínima formación para llevar a cabo una gestión responsable, resulta desolador. Incluir a una de ellas en una lista electoral no es la manera de hacer visible la lamentable situación que estas personas sufren. La mayoría de los manteros son inmigrantes en situación de irregularidad administrativa y han pasado innumerables penurias, convirtiéndose en muchas ocasiones en el paradigma de la exclusión social, siendo primordial que la sociedad procure con políticas sociales su inclusión, lo cual no justifica, en absoluto, despenalizar conductas delictivas que atentan contra los derechos de otros ni, por supuesto, convertirles en dirigentes políticos. El hecho de que Iglesias haya perdido el rumbo y el norte es entendible, dada su situación, pero no asumible.

Bárbara Royo

Abogada penalista